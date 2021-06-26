تشكيل يورو 2020 - مور يعود لهجوم ويلز.. ودولبرج بدلا من بولسن في الدنمارك

أعلن منتخبا ويلز والدنمارك تشكيل مباراتهما اليوم السبت في أولى مباريات ثمن نهائي يورو 2020 والتي يستضيفها ملعب يوان كرويف في أمستردام الهولندية.

ويقود كاسبر دولبرج هجوم الدنمارك بدلا من يوسف بولسن.

بينما يعود كيفر مور لهجوم ويلز بعدما شارك بديلا في لقاء إيطاليا الذي خسرته الأولى بهدف.

وجاء تشكيل ويلز:

حارس المرمى: داني وورد

الدفاع: كونور روبرتس - كريس ميفام - جو رودون - بن ديفيز

وسط الملعب: جاريث بيل - جو موريل - آرون رامسي - جو ألين - دانيل جيمس

الهجوم: كيفر مور

بينما تشكيل الدنمارك:

حارس المرمى: كاسبر شمايكل

الدفاع: أندرياس كريستنسن - سيمون كاير – يانييك فيسترجارد

وسط الملعب: ينس ستريجر – توماس ديلاني – بيير إيميل هويبرج – يواكيم مايلي

الهجوم: مارتن برايثوايت – ميكيل دامسجارد – كاسبر دولبرج

والمتأهل من المنتخبين للدور ربع النهائي سيلعب ضد هولندا أو أوكرانيا في باكو عاصمة أذربيجان.

وتشارك ويلز في اليورو للمرة الثانية تواليا وفي 2016 بلغت الدور نصف النهائي.

بينما الدنمارك توجت بالبطولة في 1992.