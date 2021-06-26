مدرب بلجيكا: كنت محبطا وقلقا على هازارد.. الفريق يتأثر كثيرا به

قال روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا إنه كان قلقا على إدين هازارد قائد الفريق بسبب حالة الأخير النفسية بعد تعرضه لإصابات مختلفة منذ انتقاله من تشيلسي إلى ريال مدريد في 2019.

وصرح الإسباني لشبكة ESPN "أعترف أني كنت قلقا عليه، كان غير سعيد. جسمه لم يكن مثلما كان عليه طوال 15 عاما، وهذا صعب".

وواصل "حين رأيته في نهاية مارس، كنت حزينا ومحبطا. بعد مباراة فنلندا (في يورو 2020) رأيته لأول مرة سعيدا ويستمتع بالكرة منذ وقت طويل".

وأتم "حين يكون سعيدا، يصبح الفريق في حالة أفضل".

بسبب إصابة تلو أخرى شارك هازارد (30 عاما) في 21 مباراة فقط مع ريال مدريد في الموسم المنصرم.

كان يسابق الزمن ليكون جاهزا للمشاركة مع بلجيكا في يورو 2020.

وشارك هازارد بديلا ضد روسيا والدنمارك وكان أساسيا ضد فنلندا في 3 لقاءات حسمتها بلجيكا لتتصدر ترتيب المجموعة الثانية.

وأمام هازارد ورفاقه مهمة صعبة ضد البرتغال يوم الأحد في الدور ثمن النهائي.

عليهم إقصاء حامل لقب اليورو لمواصلة المسيرة.