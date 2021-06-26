كوكا ينافس العربي و18 لاعبا على الأفضل في اليونان

ترشح أحمد حسن "كوكا" نجم أولمبياكوس لجائزة أفضل لاعب في الموسم المنصرم من الدوري اليوناني.

أحمد حسن كوكا النادي : أولمبياكوس

وينافس المهاجم 19 لاعبا آخر منهم زميله المغربي يوسف العربي أفضل لاعب أجنبي في البطولة موسم 2019-2020 وهداف الموسم المنصرم برصيد 22 هدفا.

وتألق كوكا (28 عاما) بتسجيل 10 أهداف وإرسال 5 تمريرات حاسمة وتوج مع أولمبياكوس باللقب الـ46 في تاريخ النادي.

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وقضى كوكا، لاعب الأهلي وريو أفي وبراجا السابق، 3 مواسم مع أولمبياكوس ويمتد عقده إلى 2023.

وقالت تقارير في وقت قريب إن كوكا مرشح للانتقال إلى بيشكتاش التركي.

ومثل كوكا منتخب مصر الأول في 26 مباراة وسجل 5 أهداف.

ظهوره الدولي الأخير كان في نوفمبر الماضي ضد توجو حين فاز الفراعنة على مضيفيهم بنتيجة 3-1 في تصفيات كأس إفريقيا 2022.