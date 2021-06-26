سكاي: إيفرتون سيعلن خلال أيام التعاقد مع بينيتيث

قالت شبكة سكاي سبورتس البريطانية إن نادي إيفرتون الإنجليزي استقر على التعاقد مع المدرب الإسباني رافايل بينيتيث.

ليخلف الأخير المدرب كارلو أنشيلوتي الذي رحل عن الفريق ليقود ريال مدريد في ولاية ثانية.

وأوضحت سكاي أن إيفرتون سيعلن الأسبوع المقبل التعاقد مع بينيتيث (61 عاما).

ولم يدرب بينيتيث أي فريق منذ رحل عن داليان بروفيشنال الصيني في يناير الماضي.

المدرب المخضرم قاد عدة أندية أبرزها ليفربول وريال مدريد ونابولي وتشيلسي وإنتر ميلان وفالنسيا.

وتوج بـ12 لقبا خلال مسيرته.

وخاض بينيتيث 340 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز فاز في 168 منها وخسر 90.

بالإضافة إلى ليفربول وتشيلسي، درب نيوكاسل يونايتد أيضا في إنجلترا.

وسيكون إيفرتون فريقه الرابع في البطولة الإنجليزية.