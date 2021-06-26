كين: الآراء تتغير سريعا.. منذ أيام كنت الأفضل والآن يشككون في قدراتي

قلل هاري كين قائد إنجلترا من الانتقادات التي تعرض لها بعد مستواه في يورو 2020، وأشار هداف الموسم المنصرم من الدوري الإنجليزي الممتاز إلى أن هذا الأمر طبيعي بالنسبة لمهاجم.

وصرح كين نجم توتنام للصحفيين "بالتأكيد ليست أول مرة الناس يشككون في قدراتي، هذا طبيعي. قلت إن المهاجم يمر بأوقات رائعة يسجل خلالها في كل مباراة، ويمر كذلك بأوقات سيئة. ويبدو أن الحال كذلك بالنسبة لي في اليورو حتى الآن".

وأضاف "الناس تغير آراءها سريعا. لم يمر وقت طويل على فوزي بالحذاء الذهبي وكنت وقتها أفضل شيء في العالم، كانوا مذهولين بي. عليك أن تسيطر على مشاعرك أو تكون متزنا. الثقة بالنفس مهمة جدا ولطالما وثقت بنفسي. قد لا أسجل لعشر مباريات أو 15، لكن امنحني فرصة، وسأسجل".

وأتم "الأمر يتعلق بالوقت الأمثل للتوهج، والوقت الأمثل في بطولة كهذه هو الأدوار الإقصائية".

وشارك كين (27 عاما) في ثلاث مباريات في الدور الأول ولم يسجل رغم فوز إنجلترا مرتين وتعادلها مرة وتصدرها لترتيب المجموعة الرابعة.

ويأمل كين أن يسجل يوم الثلاثاء في اللقاء المرتقب ضد ألمانيا في ثمن نهائي البطولة القارية.