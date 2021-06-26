اسكواش - تأهل مؤمن وعسل لنصف نهائي السلسلة الختامية.. وخرج نور الشربيني

ودعت نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا السلسلة الختامية من دور المجموعات بعد الخسارة من نوران جوهر.

وفجر مصطفى عسل مفاجأة بالتأهل كمتصدر مجموعته بعد الفوز أمام علي فرج المصنف الأول عالميا.

وتأهل طارق مؤمن لنصف النهائي بعد فوزه على الويلزي جويل ماكين.

وتقام منافسات السلسلة الختامية بين أفضل 8 لاعبين على مستوى الرجال ومثلهم في السيدات في مول العرب بمدينة 6 أكتوبر برعاية نادي وادي دجلة حتى 27 من شهر يونيو الجاري.

وتم تقسيم الثماني لاعبين على مجموعتين بنظام Best of 3 أي الفائز بشوطين يحصد نقاط المباراة ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لربع النهائي.

وكانت نوران جوهر قد تغلبت على نور الشربيني بشوطين مقابل شوط واحد، لتتأهل نوران في الصدارة وجاء خلفها الفرنسية كاميل سيرم.

وتغلب مصطفى عسل أمام علي فرج بشوطين دون مقابل ليتأهل في صدارة المجموعة وخلفه محمد الشوربجي بينما ودع فرج ومروان الشوربجي المنافسات من دور المجموعات.

وحسم طارق مؤمن تأهله بعد الفوز على الويلزي جويل ماكين بشوطين دون مقابل.

وتقام مباريات نصف النهائي اليوم السبت كالآتي:

نوران جوهر (مصر) × جويل كينج (نيولاندا) (الساعة 7:00)

طارق مؤمن (مصر) × مصطفى عسل (مصر) (7:30)

هانيا الحمامي (مصر) × كاميل سيرم (فرنسا) (8:15)

محمد الشوربجي (مصر) × بول كول (نيوزلاندا) (8:45)