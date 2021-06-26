أثلتيك: جوارديولا يريد مدافع تشيلسي

السبت، 26 يونيو 2021 - 11:28

كتب : FilGoal

رييس جيمس - تشيلسي - سيتي

قالت شبكة ذا أثلتيك البريطانية إن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يأمل التعاقد مع ريس جيمس مدافع تشيلسي.

وكتبت أن المدرب الإسباني معجب بقدرات اللاعب الدولي البالغ عمره 21 عاما.

ويسعى جوارديولا لتدعيم فريقه بقوة في سوق الانتقالات الصيفية الحالية للدفاع عن لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم المقبل.

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وللمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا، الذي خسره سيتي أمام رفاق جيمس في الموسم المنصرم.

ويمتد عقد جيمس، الذي يشارك مع إنجلترا حاليا في يورو 2020، إلى 2025.

وشارك جيمس، الذي نشأ في أكاديمية تشيلسي، في 84 مباراة مع ناديه وسجل 3 أهداف وأرسل 8 تمريرات حاسمة.

ولعب جيمس لقاء وحيدا في يورو 2020 ويستعد لمواجهة ألمانيا يوم الثلاثاء في الدور ثمن النهائي.

ريس جيمس مانشستر سيتي
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