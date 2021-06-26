المدرب العام لـ دجلة: اعتقدت أن أسوان قطع الكهرباء عمدا لإلغاء المباراة

السبت، 26 يونيو 2021 - 11:16

كتب : FilGoal

وادي دجلة - أسوان

قال محمد عبد الواحد المدرب العام لوادي دجلة إنه اعتقد أن فريق أسوان تعمد فصل التيار الكهربائي عن ملعبه يوم الجمعة بعدما استقبل هدفين مبكرين.

وسجل محمد رضا هدفين لدجلة قبل أن تنقطع الكهرباء في ملعب أسوان لمدة 18 دقيقة عقب احتساب ركلة جزاء للأول في الدقيقة 17.

وحسم دجلة اللقاء بنتيجة 4-1 في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

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وصرح عبد الواحد عبر قناة MBC مصر "قلت في نفسي لقد قطعوا الكهرباء لإلغاء المباراة".

وأضاف "أول مرة يحدث ذلك، بعد استئناف اللعب سجلنا هدفا ثالثا من ركلة جزاء".

وارتقى دجلة للمركز 16 في ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 22 نقطة ومبتعدا بنقطتين عن أسوان صاحب المركز 15.

وسيلعب دجلة ضد مصر للمقاصة في 5 يوليو.

أسوان وادي دجلة الدوري المصري
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