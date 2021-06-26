والده: أحمد ياسر ريان سيكون متاحا إذا احتاجه الأهلي

شدد ياسر ريان نجم مصر والأهلي السابق أن نجله أحمد سيعود للمشاركة مع الأخير إذا احتاجه الفريق، بعدما تنتهي إعارته لسيراميكا كليوباترا.

أحمد ياسر ريان النادي : سيراميكا كليوباترا الأهلي

وتألق أحمد ريان (23 عاما) مع كليوباترا ويتصدر ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 14 هدفا.

وتنتهي إعارته من الأهلي لكليوباترا بنهاية الموسم الجاري.

وقال ياسر ريان عبر قناة MBC مصر:"حين عاد أحمد مطلع الموسم الجاري وجد نفسه لن يستفيد أو يفيد الأهلي".

ياسر ريان: أحمد ياسر ريان مش هيرجع الأهلي غير لو له دور#اللعيب #MBCMASR اشترك الآن في Shahid VIP من هنا: https://t.co/DbwauhDMJ0 pic.twitter.com/XWQUGlpRcS — MBC مصر (@mbcmasr) June 26, 2021

وأضاف "أحمد يريد دورا مع الفريق، يريد المشاركة".

واستمر "إذا احتاجه الأهلي سيكون موجودا، ولا أرى النادي يقف في طريقه إذا تلقى عرضا خارجيا".

ولعب أحمد ريان في الجونة من يناير 2019 إلى نهاية موسم 2019-2020، ثم أعاره الأهلي إلى كليوباترا في يناير الماضي.

وسجل أحمد 27 هدفا في 67 مباراة شارك بها في الدوري.