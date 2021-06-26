والده: أحمد ياسر ريان سيكون متاحا إذا احتاجه الأهلي
السبت، 26 يونيو 2021 - 11:02
كتب : FilGoal
شدد ياسر ريان نجم مصر والأهلي السابق أن نجله أحمد سيعود للمشاركة مع الأخير إذا احتاجه الفريق، بعدما تنتهي إعارته لسيراميكا كليوباترا.
أحمد ياسر ريان
النادي : سيراميكا كليوباترا
وتألق أحمد ريان (23 عاما) مع كليوباترا ويتصدر ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 14 هدفا.
وتنتهي إعارته من الأهلي لكليوباترا بنهاية الموسم الجاري.
وقال ياسر ريان عبر قناة MBC مصر:"حين عاد أحمد مطلع الموسم الجاري وجد نفسه لن يستفيد أو يفيد الأهلي".
ياسر ريان: أحمد ياسر ريان مش هيرجع الأهلي غير لو له دور#اللعيب #MBCMASR
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وأضاف "أحمد يريد دورا مع الفريق، يريد المشاركة".
واستمر "إذا احتاجه الأهلي سيكون موجودا، ولا أرى النادي يقف في طريقه إذا تلقى عرضا خارجيا".
ولعب أحمد ريان في الجونة من يناير 2019 إلى نهاية موسم 2019-2020، ثم أعاره الأهلي إلى كليوباترا في يناير الماضي.
وسجل أحمد 27 هدفا في 67 مباراة شارك بها في الدوري.