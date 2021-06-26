والده: أحمد ياسر ريان سيكون متاحا إذا احتاجه الأهلي

السبت، 26 يونيو 2021 - 11:02

كتب : FilGoal

بيراميدز - سيراميكا كليوباترا - أحمد ياسر ريان

شدد ياسر ريان نجم مصر والأهلي السابق أن نجله أحمد سيعود للمشاركة مع الأخير إذا احتاجه الفريق، بعدما تنتهي إعارته لسيراميكا كليوباترا.

أحمد ياسر ريان

النادي : سيراميكا كليوباترا

الأهلي

وتألق أحمد ريان (23 عاما) مع كليوباترا ويتصدر ترتيب هدافي الموسم الحالي من الدوري المصري الممتاز برصيد 14 هدفا.

وتنتهي إعارته من الأهلي لكليوباترا بنهاية الموسم الجاري.

أخبار متعلقة
طائرة - استبعاد منتخب سيدات الشاطئية قبل حسم التأهل للأولمبياد.. واتهام بالتحيز التشكيل المتوقع لـ الترجي ضد الأهلي – تغييران من الشعباني التشكيل المتوقع لـ الأهلي ضد الترجي – موسيماني لا يغير فريقا فائزا ضياء السيد: هل هناك حكم يكون حديث الساعة بمباراة الجونة وكليوباترا؟

وقال ياسر ريان عبر قناة MBC مصر:"حين عاد أحمد مطلع الموسم الجاري وجد نفسه لن يستفيد أو يفيد الأهلي".

وأضاف "أحمد يريد دورا مع الفريق، يريد المشاركة".

واستمر "إذا احتاجه الأهلي سيكون موجودا، ولا أرى النادي يقف في طريقه إذا تلقى عرضا خارجيا".

ولعب أحمد ريان في الجونة من يناير 2019 إلى نهاية موسم 2019-2020، ثم أعاره الأهلي إلى كليوباترا في يناير الماضي.

وسجل أحمد 27 هدفا في 67 مباراة شارك بها في الدوري.

أحمد ياسر ريان الأهلي
نرشح لكم
أخر الأخبار
مدرب بلجيكا: كنت محبطا وقلقا على هازارد.. الفريق يتأثر كثيرا به 36 دقيقة | يورو 2020
كوكا ينافس العربي و18 لاعبا على الأفضل في اليونان ساعة | المحترفون
سكاي: إيفرتون سيعلن خلال أيام التعاقد مع بينيتيث ساعة | ميركاتو
احذر يا أهلي.. 3 إحصائيات تاريخية تنبه لصعوبة الإياب ضد الترجي ساعة | دوري أبطال إفريقيا
مدربه السابق: صلاح قاتل وديع.. في يومه الأول اعتقدنا أننا تعاقدنا مع توأمه 2 ساعة | المحترفون
جرائم تكتيكية في يورو 2020.. بعضها تم حله وأخرى لم يتم الكشف عنها 3 ساعة | يورو 2020
كين: الآراء تتغير سريعا.. منذ أيام كنت الأفضل والآن يشككون في قدراتي 3 ساعة | يورو 2020
اسكواش - تأهل مؤمن وعسل لنصف نهائي السلسلة الختامية.. وخرج نور الشربيني 3 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 2 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 3 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا 4 تعرف على مباريات دور الـ16 ليورو 2020.. وطريق البطولة حتى النهائي
قد ينال إعجابك