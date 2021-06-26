ضياء السيد: هل هناك حكم يكون حديث الساعة بمباراة الجونة وكليوباترا؟

انتقد ضياء السيد مدرب سيراميكا كليوباترا أداء إبراهيم نور الدين حكم مباراة الفريق ضد مضيفه الجونة يوم الجمعة والتي حسمها الأخير بنتيجة 3-2 في الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز.

وقال السيد عبر أون تايم سبورتس:"هل هناك حكم يكون ترند بأخطائه في مباراة الجونة وكليوباترا؟ الناس تدفع من أجل الترند ولابد أن يكون في مباراة طرفها الأهلي أو الزمالك".

وواصل "أشعر بتربص، المباراة الماضية (ضد المصري) احتسبت ضدنا ركلة جزاء وهمية. يا كابتن وجيه (أحمد رئيس لجنة الحكام) من فضلك تجنب الأشياء الموجهة لنا، حين يجمع الناس على أن الكرة لا تستوجب خطأ ثم تُحتسب، في الشوط الثاني (وينفول) كوبينا سدد الكرة في يد لاعب الجونة، لماذا لم يلجأ الحكم للفيديو؟".

واستمر "من فضلكم، أناشدكم، الأمر أصبح ثقيلا، لا أحب الحديث عن التحكيم، لا أريد البوح بما قاله لي حكم في رسالة. ماذا عن ركلة الجزاء الثالثة في المباراة؟".

وأتم "كل الفرق تتعدل مواعيد مبارياتها، لماذا لم نلعب ليلا؟ لماذا وافق اتحاد الكرة لفرق أخرى؟ أرسلنا جوابا ولم يرد علينا أحد".

في لقاء مثير تقدم كليوباترا بركلة جزاء قبل أن يضاعف النتيجة عن طريق نجمه أحمد ريان، لكن الجونة قلص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني حصل المضيف على ركلتي جزاء ليقلب تأخره إلى انتصار بنتيجة 3-2.

وكانت المباراة هي الثامنة للسيد مع كليوباترا، فاز مرة وتعادل 4 مرات وخسر في 3 لقاءات.