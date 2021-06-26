خبر في الجول – كارتيرون مُعجب بلاعب موناكو السابق ومنتخب المغرب لتعويض ساسي

السبت، 26 يونيو 2021 - 00:24

كتب : أحمد شوقي صلاح

يوسف أيت بن ناصر

أبدى باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك إعجابه بلاعب خط وسط موناكو السابق ومنتخب المغرب يوسف أيت بن ناصر لتعويض رحيل فرجاني ساسي حسبما علم FilGoal.com.

وحال اتخاذ كارتيرون قراره بالموافقة على ضم اللاعب فهو لن يكلف الزمالك سوى راتبه إذ أنه بلا ناد بعد نهاية تعاقده مع موناكو.

ويستطيع اللاعب صاحب الـ24 عاما اللعب في مركزي رقم 6 و8 في وسط الملعب.

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وبدأ أيت بن ناصر مسيرته في صفوف نادي نانسي الفرنسي ومنه انتقل إلى موناكو في عام 2016 على سبيل الإعارة.

وانضم إلى موناكو بعد ذلك وأعير لنادي كان ثم لسانت إيتيان ثم إلى بوردو في عام 2020.

وبعد ذلك أصبح اللاعب المغربي بلا ناد عقب نهاية تعاقده مع موناكو بنهاية الموسم المنصرم.

وإجمالا خاض يوسف أيت بن ناصر 137 مباراة مع مختلف فرق الدوري الفرنسي سجل خلالهم أربعة أهداف وصنع ستة آخرين.

وخاض بن ناصر 23 مباراة مع منتخب المغرب لم يسجل أو يصنع خلالهم، وكان ظهوره الأول مع أسود الأطلس في عام 2016 تحت قيادة إيرفي رينار.

وشارك في كأس أمم إفريقيا مع المغرب مرتين الأولى كبديل في نسخة 2017 ضد توجو.

كما أنه شارك مرتين في نسخة 2019 التي أقيمت في مصر وكان ذلك ضد ناميبيا وجنوب إفريقيا.

يوسف أيت بن ناصر الزمالك
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