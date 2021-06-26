خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضاته لتجديد تعاقد عبد الشافي.. وطلب من اللاعب

يتحدث مجلس إدارة نادي الزمالك مع محمد عبد الشافي لتجديد تعاقده حسبما علم FilGoal.com.

بعد التجديد لمحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" تتحرك إدارة الزمالك لتجديد عقود اللاعبين لمنح فريق الكرة مزيدا من الاستقرار.

ووفقا لما علمه FilGoal.com فإن الزمالك تحدث مع عبد الشافي لتجديد تعاقده واللاعب يرحب.

ظهير الزمالك الأيسر طلب أن يكون آخر لاعب يجدد بين لاعبي الفريق، خاصة أن عقده ينتهي بعد موسمين عكس البقية اللذين تنتهي عقودهم الموسم المقبل.

وكان عبد الشافي قد وقع على عقد يربطه بالزمالك عقب عودته من أهلي جدة السعودي لمدة 4 مواسم، إذ ينتهي تعاقده في صيف 2023.

عبد الشافي انضم للزمالك قادما من غزل المحلة في 2009، واستمر مع الأبيض حتى 2014، قبل أن يحترف في الدوري السعودي حتى 2019 بقميص أهلي جدة والفتح.

وعاد عبد الشافي (35 عاما) في صفقة انتقال حر للزمالك في صيف 2019.

وخاض عبد الشافي 10 مباريات وصنع هدفا في جميع المسابقات الموسم الحالي.

وخاض بقميص الزمالك إجمالا 185 مباراة سجل 10 أهداف وصنع 17 وتوج بـ 6 ألقاب.