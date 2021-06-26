خبر في الجول – الزمالك يستهدف تجديد تعاقد 3 لاعبين بعد الانتهاء من ملف بنشرقي

يستهدف مجلس إدارة الزمالك التجديد مع ثلاثة من لاعبي الفريق الأول عقب نهايته من ملف تجديد تعاقد أشرف بنشرقي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعبين الثلاثة هم طارق حامد وحازم إمام ومحمد أبو جبل.

وينتهي تعاقد اللاعبين الثلاثة مع الزمالك في صيف عام 2022.

وكان FilGoal.com كشف في وقت سابق عن نية مجلس إدارة الزمالك تجديد تعاقد أبو جبل ويأتي ذلك للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

ونجح الزمالك في الفترة الأخيرة في تجديد تعاقدي محمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو".

وانضم طارق حامد للزمالك قادما من سموحة في صيف عام 2014.

وخاض طارق مع الزمالك 258 مباراة سجل خلالهم ستة أهداف وصنع ثمانية آخرين.

فيما يعد حازم إمام من ناشئي الزمالك وتخللت فترة تواجده مع الفريق إعارة للاتحاد السكندري في موسم 2017-2018.

وشارك حازم إمام مع الزمالك في 256 مباراة سجل خلالهم 13 هدفا وصنع 35 آخرين.

فيما انضم أبو جبل للزمالك قادما من صفوف سموحة في عام 2019.

وشارك أبو جبل مع الزمالك خلال الموسم الجاري في 16 مباراة في كل البطولات حافظ فيهم على نظافة شباكه في تسع مباريات.

وإجمالا خاض أبو جبل مع الزمالك في فترتيه مع الفريق 66 مباراة في كل البطولات حافظ فيهم على نظافة شباكه في 33 منهم.