الإنتاج يصعق المصري بعودة قاتلة ويفوز في الدوري لأول مرة منذ 143 يوما

خطف الإنتاج الحربي انتصارا ثمينا وغائبا منذ 14 مباراة في الدوري المصري على حساب المصري باستاد الإسكندرية في الجولة 27.

سجل للمصري: عمر كمال عبد الواحد وإسلام صلاح، فيما جاء هدفا الإنتاج الحربي عن طريق حاميد ماو ومصطفى البدري ومحمود رجب.

وأنهى الإنتاج الحربي بقيادة أحمد كشري سلسلة النتائج السلبية، إذ حقق الفريق الفوز بعد غياب 14 مباراة في الدوري الموسم الحالي.

آخر فوز حققه الفريق يعود للجولة الـ 11 أمام الجونة بنتيجة 3-2، وبعد 143 يوما حقق الإنتاج الفوز ضد المصري.

وحقق الإنتاج فوزه الثاني على المصري، والأول منذ 2009، إذ فشل الفريق خلال 17 مباراة في تحقيق الفوز على المصري بالدوري والكأس.

وتوقف رصيد المصري عند 43 نقطة بفارق 15 نقطة عن الزمالك المتصدر ونقطتين عن الأهلي الثالث والذي له 8 مباريات مؤجلة.

ورفع الإنتاج الحربي رصيده إلى 17 نقطة ولا زال في المركز الأخير.

التشكيل

غاب أحمد رفعت عن هجوم المصري بسبب الإيقاف، وقاد أحمد جمعة الهجوم ومن خلفه عمر كمال عبد الواحد ومحمد عنتر.

في المقابل قاد مصطفى البدري ومحمد طلعت هجوم الإنتاج الحربي.

وصف المباراة

استحوذ المصري على الكرة في النصف ساعة الأولى من عمر اللقاء لكن دون خطورة حقيقية.

في الدقيقة 28 بدأ خطورة هجمات الفريق البورسعيدي تزداد، عرضية مرت من الجميع وصلت إلى عمر كمال لكنه تسديدته جاءت في الشباك الخارجية.

وبعد دقيقتين تحصل المصري على ركلة جزاء بعد لمسة يد من حميد ماو داخل منطقة الجزاء.

انبرى لها عمر كمال عبد الواحد وسددها على يسار أحمد يحيى معلنا هدف اللقاء الأول وهدفه الـ 11 في الدوري الموسم الحالي.

وفي الدقيقة 33 مباشرة سجل حميد ماو هدف التعادل للإنتاج الحربي، برأسية قوية في شباك أحمد مسعود.

وفي الدقيقة 36 احتسب عبد العزيز السيد حكم اللقاء ركلة جزاء للمصري بعد سقوط محمد عبد اللطيف جريندو داخل منطقة الجزاء.

انبرى لها عمر كمال، ثم تراجع ودخل أحمد جمعة للتسديد، لكنه تصويبته جاءت ضعيفة وتصدى لها أحمد يحيى.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت بدلا من الضائع، سجل إسلام صلاح هدف التقدم.

عرضية داخل منطقة الجزاء مهدها جريندو برأسية إلى إسلام صلاح الذي سجل بدون رقابة.

الشوط الثاني

في الدقيقة 53 سجل محمد عنتر هدفا لكن الحكم ألغاه بداعي لمسة يد على لاعب المصري.

وكاد عمر كمال أن يسجل هدف قتل المباراة في الدقيقة 64، بتسديدة قوية من الجهة اليسرى لكنها مرت بجوار القائم.

وبعد 5 دقائق سجل استغل مصطفى البدري خطأ من إسلام صلاح وانفرد وسجل هدف التعادل بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وقبل 5 دقائق من نهاية اللقاء، خطف الإنتاج الفوز القاتل بخطأ من أحمد مسعود الذي فشل في التعامل مع عرضية غنام محمد، ليتابعها البديل محمود رجب في الشباك، محققا فوزا قاتلا للإنتاج.