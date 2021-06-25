خبر في الجول – أحمد أيمن منصور يدخل اهتمامات الزمالك

عاد أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز لاهتمامات الزمالك مرة أخرى بناء على رغبة من باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب صاحب الـ27 عاما دخل اهتمامات الجهاز الفني للزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل إجادته اللعب في أكثر من مركز.

ويستطيع أحمد أيمن منصور اللعب كظهير أيسر بالإضافة لقلب الدفاع.

وينوي الجهاز الفني للزمالك متابعة أحمد أيمن منصور بشكل أكبر عن قرب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

ولا تعد هذه هي أول مرة يهتم فيها الزمالك بضم أحمد أيمن منصور إذ أنه كان ضمن اهتمامات الفريق الأبيض في صيف العام الماضي.

ويعد أحمد أيمن منصور من ناشئي الزمالك ورحل عنه في عام 2013 لينضم إلى طلائع الجيش، بعد عام انتقل إلى الداخلية، وبعد عام رحل إلى المصري، وفي 2018 حصل بيراميدز على خدماته.

ويمتد تعاقد أحمد أيمن منصور مع بيراميدز حتى صيف عام 2022.

وشارك اللاعب مع بيراميدز خلال الموسم الجاري في 22 مباراة في كل البطولات.

ويملك أحمد أيمن منصور في رصيده خمس مباريات دولية صنع خلالهم هدفا وحيدا.