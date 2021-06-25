خبر في الجول – أحمد أيمن منصور يدخل اهتمامات الزمالك

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 23:01

كتب : إبراهيم رمضان

أحمد أيمن منصور مع بيراميدز أمام الأهلي

عاد أحمد أيمن منصور لاعب بيراميدز لاهتمامات الزمالك مرة أخرى بناء على رغبة من باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأبيض.

وحسبما علم FilGoal.com فإن اللاعب صاحب الـ27 عاما دخل اهتمامات الجهاز الفني للزمالك لضمه خلال الفترة المقبلة خاصة في ظل إجادته اللعب في أكثر من مركز.

ويستطيع أحمد أيمن منصور اللعب كظهير أيسر بالإضافة لقلب الدفاع.

أخبار متعلقة
إمام عاشور يكشف سبب إصابته مؤتمر الشعباني: الأهلي والترجي يستحقان الوصول لنهائي دوري الأبطال.. ولا أفكر في ركلات الترجيح منتخب البحرين يكمل عقد المتأهلين لكأس العرب بالفوز على الكويت

وينوي الجهاز الفني للزمالك متابعة أحمد أيمن منصور بشكل أكبر عن قرب خلال الفترة المقبلة تمهيدا لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

ولا تعد هذه هي أول مرة يهتم فيها الزمالك بضم أحمد أيمن منصور إذ أنه كان ضمن اهتمامات الفريق الأبيض في صيف العام الماضي.

ويعد أحمد أيمن منصور من ناشئي الزمالك ورحل عنه في عام 2013 لينضم إلى طلائع الجيش، بعد عام انتقل إلى الداخلية، وبعد عام رحل إلى المصري، وفي 2018 حصل بيراميدز على خدماته.

ويمتد تعاقد أحمد أيمن منصور مع بيراميدز حتى صيف عام 2022.

وشارك اللاعب مع بيراميدز خلال الموسم الجاري في 22 مباراة في كل البطولات.

ويملك أحمد أيمن منصور في رصيده خمس مباريات دولية صنع خلالهم هدفا وحيدا.

الزمالك أحمد أيمن منصور بيراميدز في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإنتاج الحربي يصعق المصري بعودة قاتلة ويحقق فوزه الأول في الدوري منذ 143 يوما 11 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – أحمد أيمن منصور يدخل اهتمامات الزمالك 27 دقيقة | الدوري المصري
مؤتمر الشعباني: الأهلي والترجي يستحقان الوصول لنهائي دوري الأبطال.. ولا أفكر في ركلات الترجيح 46 دقيقة | دوري أبطال إفريقيا
منتخب البحرين يكمل عقد المتأهلين لكأس العرب بالفوز على الكويت ساعة | الوطن العربي
ألابا: لدي ذكريات جيدة في ويمبلي ساعة | يورو 2020
الفوز الأول منذ شهرين.. دجلة يكتسح أسوان برباعية في إثارة الـ120 دقيقة ساعة | الدوري المصري
مؤتمر موسيماني: نواجه الترجي بمميزات قليلة.. ولا أحب اللعب على أكثر من احتمال 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
المحلة والاتحاد يتعادلان 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 2 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك