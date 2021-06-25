منتخب البحرين يكمل عقد المتأهلين لكأس العرب بالفوز على الكويت

أصبح منتخب البحرين هو آخر المتأهلين لكأس العرب بعد الفوز على الكويت في التصفيات المؤهلة للبطولة.

وفاز منتخب البحرين على الكويت بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب خليفة الدولي في قطر.

وسجل أهداف البحرين كل من علي حرم وهشام سيد عيسى.

وشهدت المباراة مشاركة بدر المطوع لاعب منتخب الكويت في مباراته الدولية رقم 185، ليتجاوز رقم أحمد حسن قائد منتخب مصر السابق عميد لاعبي العالم كأكثر اللاعبين المشاركين مباريات دولية.

تقدم علي حرم للبحرين في الدقيقة الـ74، بعدما تلقى عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية في المرمى.

وفي الدقيقة الـ94 أحرز هشام سيد عيسى الهدف الثاني القاتل لمنتخب البحرين بعد عرضية من علي حرم أمام المرمى لينهيها عيسى في الشباك.

وسينضم منتخب البحرين للمجموعة الأولى بجانب كل من قطر والعراق وعمان.

ووقع منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب كل من الجزائر والسودان ولبنان.

وتبدأ البطولة والتي ستقام في قطر يوم 30 نوفمبر المقبل.

وكانت النسخة الأخيرة من كأس العرب قد أقيمت في عام 2012 وتوج بها منتخب المغرب بعد الفوز على ليبيا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويعد منتخب العراق هو صاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة في أربع مناسبات.

وسبق لمنتخب مصر التتويج بالبطولة في مناسبة واحدة عام 1992 بعد الفوز على السعودية في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.