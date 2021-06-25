ألابا: لدي ذكريات جيدة في ويمبلي

أكد دافيد ألابا لاعب منتخب النمسا أن مباراة إيطاليا ستكون خاصة جدا له ولفريقه ولبلاده بالكامل.

ويلتقي منتخب النمسا مع إيطاليا غدا السبت في دور الـ16 من لـ يورو 2020 والتي ستقام على ملعب ويمبلي في إنجلترا.

وقال ألابا خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "ريال مدريد كان على رأس أولوياتي وقررت الذهاب إلى هناك".

وانتقل ألابا لريال مدريد في الصيف الحالي في صفقة انتقال حر بعد انتهاء تعاقده مع بايرن ميونيخ.

وتابع "لدي علاقة إيجابية مع ملعب ويمبلي، لقد فزت بدوري أبطال أوروبا هنا، إنها ذكرى جيدة ارتباط إيجابي للغاية بهذا الملعب".

وأضاف "إنها مباراة خاصة جدا ليس بالنسبة لي فقط، ولكن للفريق ودولتنا بالكامل".

واستمر "يأتي اللاعبون ويسألونني عن كيفية التعامل مع بعض المواقف، لكن هناك أيضا لاعبون في الفريق لعبوا على أعلى مستوى، لست قلقا لأننا فريق يتمتع بجودة عالية".

وأضاف "سوف ننفذ علامة الانحناء على الركبة ضد إيطاليا مرة أخرى، لإن هذه البادرة جذبت انتباه الكثير من الناس، إنها علامة إيجابية للغاية".

وتأهل منتخب النمسا لدور الـ16 من الـ يورو لأول مرة في التاريخ، بعد أن حقق فوزه الأول في تاريخ البطولة في المباراة الأولى في المجموعات أمام مقدونيا الشمالية.

وتأهل منتخب النمسا من المجموعة الثالثة بعد الفوز على أوكرانيا بهدف دون رد في الجولة الأخيرة.

وحصل منتخب النمسا على المركز الثاني في المجموعة برصيد ست منقاط خلف المتصدر هولندا.