الفوز الأول منذ شهرين.. دجلة يكتسح أسوان برباعية في إثارة الـ120 دقيقة

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 21:35

كتب : FilGoal

وادي دجلة - غزل المحلة

اكتسح وادي دجلة منافسه أسوان بأربعة أهداف لهدف اليوم الجمعة في الجولة 27 من الدوري المصري في ملعب الأول.

وأصبح ذلك الفوز هو الأول لدجلة في الدوري منذ السابع من شهر أبريل الماضي حينما انتصر على سيراميكا كليوباترا بهدفين لهدف.

وامتدت المباراة لـ120 دقيقة بعدما انقطع التيار الكهربائي في الملعب في الدقيقة 17 من الشوط الأول واستمر الأمر حتى الدقيقة 35.

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واستمر الشوط الأول حتى الدقيقة 66 بسبب تلك الأحداث.

افتتح محمد رضا الهدف الأول لدجلة في الدقيقة الثانية.

وألغى الحكم قراره باحتساب ركلة جزاء لأسوان في الدقيقة الخامسة بعدما أعاد مشاهدة اللقطة عبر تقنية الفيديو.

وأضاف محمد رضا الهدف الثاني لدجلة في الدقيقة 11.

وفور عودة التيار الكهربائي للعمل سجل دجلة هدفه الثالث من ركلة جزاء عن طريق أحمد سعيد في الدقيقة 37.

وأضاف أحمد عاطف الهدف الرابع لدجلة في الدقيقة 60 من عمر الشوط الأول.

وعقب أربع دقائق قلص أحمد عبد الظاهر مهاجم أسوان النتيجة بهدف وحيد كان لفريقه خلال المباراة.

بتلك النتيجة وصل رصيد وادي دجلة لـ22 نقطة يحتل بهم المركز الـ16 بفارق نقطتين عن أسوان الذي يحتل المركز الـ15.

وخاض كل من دجلة وأسوان 26 مباراة من أصل 27.

وادي دجلة أسوان في الدوري
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