المحلة والاتحاد يتعادلان

تعادل غزل المحلة مع ضيفه الاتحاد السكندري اليوم الجمعة إيجابيا بهدف لكل منهما في الجولة 27 من الدوري المصري.

وأقيمت المباراة في ملعب المحلة.

افتتح خالد الغندور أهداف المباراة في الدقيقة 21.

فيما أدرك المحلة التعادل عن طريق هشام عادل في الدقيقة 52.

وأهدر فتحي مبروك لاعب غزل المحلة فرصة تسجيل هدف الانتصار لفريقه بعدما سدد ركلة الجزاء التي حصل عليها فريقه إلى خارج الملعب.

وتعد هذه هي أول مرة يحصل فيها المحلة على نقطة بعد ثلاث مباريات سابقة هُزم فيهم جميعا أمام أسوان ومصر للمقاصة والإسماعيلي.

أما الاتحاد ففشل في الفوز في المباراة الثالثة له على التوالي في المسابقة بعدما انتصر على أسوان ومصر للمقاصة في الجولتين السابقتين.

بتلك النتيجة ورصل رصيد غزل المحلة إلى 32 نقطة يحتل بهم المركز الـ12 في جدول الترتيب بعدما خاض 27 لقاء.

فيما وصل الاتحاد للنقطة 38 في المركز الخامس بعدما خاض 26 مباراة.