إمام عاشور يكشف سبب إصابته

أوضح إمام عاشور سبب الإصابة التي تعرض لها في مران الزمالك اليوم الجمعة استعدادا للقاء مصر للمقاصة.

إمام عاشور النادي : الزمالك الزمالك

وقال إمام عاشور عبر موقع الزمالك الرسمي إنه تعرض لكدمة في الظهر وأن الإصابة ليست مقلقة.

وأضاف "حصلت على راحة من المران لحين الاطمئنان على موضع الإصابة من أجل المشاركة في المران مجددا بعد التعافي منها".

وأردف "الإصابة ليست مؤثرة أو مقلقة".

ويستعد الزمالك للقاء مصر للمقاصة يوم الإثنين المقبل في الجولة 27 من الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري بـ58 نقطة بفارق 15 نقطة كاملة عن ملاحقه المصري بعدما خاض كل منهما 26 مباراة.

فيما يأتي الأهلي ثالثا بـ41 نقطة بعدما خاض 19 مباراة فقط.