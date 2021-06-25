كوفاسيتش: يجب علينا إيقاف بوسكيتس

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 20:12

كتب : عبد الرحمن فوزي

بوسكيتس

أكد ماتيو كوفاسيتش لاعب منتخب كرواتيا أن سيرخيو بوسكيتس يعد هو اللاعب الأهم في تشكيل منتخب إسبانيا، كما تحدث عن الفارق بين فترة لعبه لريال مدريد وتشيلسي.

ويلتقي منتخب كرواتيا مع إسبانيا في دور الـ 16 من يورو 2020، والتي ستقام على ملعب باركن في الدنمارك.

وقال كوفاسيتش خلال المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "أفضل اللاعبين في إسبانيا؟ لو بدأت في ذكرهم سوف آخذ الكثير من الوقت، ولكن سأختار بوسكيتس الذي يبدأ اللعب، سيتعين علينا إيقافه حتى لا يستطيع التحرك".

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وتحدث عن عدم اختيار أي لاعب من ريال مدريد في منتخب إسبانيا قائلا: "صحيح أنه من النادر لا يوجد أي لاعب من ريال مدريد في منتخب إسبانيا، هذا لم يحدث من قبل، وهذا يعني أنه اللاعبين من الأندية الأخرى كان لديهم الأفضلية، الإسبان لديهم لاعبين رائعين في جميع أنحاء أوروبا".

وخلت قائمة منتخب إسبانيا لـ يورو 2020 من أي لاعب من ريال مدريد لأول مرة في التاريخ.

وتابع "أمامنا مباراة صعبة للغاية، إسبانيا فريق يحب الاستحواذ ويحب اللعب، سيكون من المهم بالنسبة إلينا أن نحاول الاحتفاظ بالكرة في أرجلنا قدر الإمكان، لنأخذ ما يريدون".

وأضاف "أعلم أنهم سيكونون مستعدين للعب ضدنا لأننا فريق رائع ولأننا لعبنا ضدهم مرات عديدة".

وتطرق كوفاسيتش للحديث عن الفارق بين فترة لعبه مع ريال مدريد وفترته الحالية مع تشيلسي.

وقال كوفاسيتش: "لقد تطورت، أنا أكبر ببعض السنوات عن اللاعب الذي كان في ريال مدريد، حصلت على استمرارية أكبر في تشيلسي، أشعر أنني أفضل بسبب ثقتهم بي أكثر، أنا ألعب وهذا أهم شيء".

وأتم "لقد منحني المدرب زلاتكو داليتش الثقة وأحاول رد ذلك إليه في كل حصة تدريبية".

وتأهل منتخب كرواتيا لدور الـ 16 من يورو 2020 بعد الفوز في المباراة الأخيرة من المجموعات على إسكتلندا بثلاثة أهداف مقابل هدف.

واحتل منتخب كرواتيا المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد أربع نقاط خلف إنجلترا، وبفارق الأهداف عن التشيك صاحب المركز الثالث.

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