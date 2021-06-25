في الدرجة الثانية – هدف الويشي يُقرب كوكاكولا من الصعود للممتاز.. والداخلية يتمسك بالأمل

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 20:01

كتب : رضا السنباطي

فريق كوكاكولا

سجل رضا الويشي هدفا حاسما قاد به كوكاكولا للفوز على السكة الحديد اليوم الجمعة في مباراة الجولة 29 من الدرجة الثانية من الدوري المصري ضمن منافسات مجموعة القاهرة.

وانتصر بذات النتيجة الداخلية على الزرقا.

وبذلك وصل رصيد كوكاكولا إلى 49 نقطة يتصدرون بهم المجموعة بفارق نقطتين عن الداخلية.

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ويواجه كوكاكولا منافسه الترسانة في الجولة الأخيرة فيما يلتقي الداخلية مع سرس الليان.

ويحتاج كوكاكولا للانتصار فقط للتأهل رسميا للدوري الممتاز للمرة الأولى في تاريخه فيما يحتاج الداخلية للفوز على سرس الليان مع تعثر منافسه.

وتعثر بورتو أمام بتروجت بعدما هُزم بهدف دون رد ليفقد فرصة المنافسة على الصعود رسميا بعدما توقف رصيد الفريق عند 45 نقطة.

وفاز النصر على منتخب السويس برباعية دون رد ليصل رصيد الفريق لـ44 نقطة في المركز الرابع.

وانتصر المريخ على القناة بهدفين لهدف ليضمن البقاء رسميا وتجنب الهبوط للدرجة الثالثة بعدما وصل رصيده لـ38 نقطة.

وفاز النجوم على الترسانة بهدف دون رد ليصل رصيده لـ31 نقطة لكنه هبط رسميا للدرجة الثالثة.

وانتصر سرس الليان على زد بهدفين لهدف ليستمر أمل الفريق في النجاة من الهبوط حينما يواجه الداخلية في الجولة الأخيرة وفي جعبته 33 نقطة.

وتعادل طنطا الذي هبط رسميا للدرجة الثالثة مع جمهورية شبين بهدف لكل فريق.

في الدرجة الثانية كوكاكولا الداخلية
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