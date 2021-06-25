مران الزمالك – إصابة إمام عاشور.. تقسيم الفريق لمجموعتين واحتفاء بالثنائي

اكتفى إمام عاشور لاعب الزمالك بالمشاركة في جزء من مران الزمالك الذي أقيم اليوم الجمعة بعدما تعرض لكدمة في الظهر خلاله.

وفضل الجهازين الفني والطبي منح إمام عاشور راحة فيما تبقى من المران لعدم تفاقم إصابته رغم حرصه على استكمال التدريبات.

جاء ذلك في إطار استعداد الزمالك للقاء مصر للمقاصة يوم الإثنين المقبل في الجولة 27 من الدوري.

وشارك في المران محمد حمدي مدافع الزمالك مواليد 1999 وأحمد محمود الظهير الأيمن لفريق 2003.

وجاء تصعيد الناشئين بناء على رغبة المدير الفني للفرق باتريس كارتيرون.

وقسم كارتيرون اللاعبين لمجموعتين الأولى تدربت تحت قيادته في تقسيمة في وسط الملعب.

فيما تدربت المجموعة الثانية على التسديدات تحت إشراف أسامة نبيه المدرب العام للزمالك.

واكتفى حازم إمام بخوض تدريبات تأهيلية في الجيمانزيوم لمعاناته من إجهاد.

وتدرب محمود علاء وسيف الدين الجزيري ويوسف إبراهيم "أوباما" على تسديد ركلات الجزاء على محمد عواد حارس الفرق.

وشهد المران احتفاء الفريق بمحمود حمدي "الونش" وأحمد سيد "زيزو" بعد تجديد تعاقديهما مع الزمالك رسميا.

وقام اللاعبون بعمل ممر شرفي للثنائي وحرص الجميع على تحيتهما بعد ذلك.