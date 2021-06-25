ريمونتادا الجونة تعصف بثنائية سيراميكا كليوباترا في مباراة بطلها ركلات الجزاء

في مباراة كانت ركلات الجزاء بطلها الأول، قلب الجونة تأخره لفوز بنتيجة 3-2 أمام سيراميكا كليوباترا في افتتاح الجولة 27 من الدوري المصري على ملعب خالد بشارة.

سيراميكا كليوباترا تقدم بثنائية دوّنها أحمد ياسر ريان، وريمونتادا الجونة جاءت عن طريق عمرو بركات وعمر السعيد ونور السيد.

المباراة شهدت بقيادة إبراهيم نور الدين وبمساعدة تقنية الفيديو، احتساب 3 ركلات جزاء واحدة للضيوف و2 لأصحاب الأرض.

وارتقى الجونة للمركز الثامن برصيد 35 نقطة من 27 مباراة، بينما توقف رصيد سيراميكا كليوباترا عند 32 نقطة في المركز الـ 11 من 25 مباراة.

التشكيل

قاد عمر السعيد هجوم الجونة ومن خلفه التونسي محمد الحبيب يكن وأحمد عامر وعمرو بركات.

فيما شكل أحمد ياسر ريان وشادي حسين هجوم سيراميكا كليوباترا.

تشكيل الجونة- عمرو بركات وعمر السعيد يقودان الهجوم #في_الدوري pic.twitter.com/7eak8eBBU2 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 25, 2021

وصف المباراة

في الدقيقة الرابعة احتسب إبراهيم نور الدين ركلة جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا بعد عرقلة أحمد محسن داخل منطقة الجزاء أثناء تنفيذ ركلة ثابتة.

تقنية الفيديو انتظرت لما يقارب 5 دقائق من أجل احتساب ركلة الجزاء، فانبرى لها أحمد ياسر ريان وسجل هدف التقدم من علامة الجزاء، بينما تحصل لؤي وائل مدافع الجونة على بطاقة صفراء بسبب الخطأ.

في الدقيقة الـ 13 تحصل محمد إبراهيم على بطاقة صفراء إثر خطأ بتدخل قوي على مدافع الجونة.

وبعد 5 دقائق من الهدف الأول، مرر صالح جمعة بينية متقنة إلى أحمد ريان الذي انفرد بإسلام طارق حارس الجونة وراوغه وسجل الهدف الثاني معلنا تقدم سيراميكا كليوباترا بثنائية مع مرور ربع ساعة من عمر اللقاء.

وانفرد أحمد ياسر ريان بصدارة هدافي الدوري المصري برصيد 14 هدفا بفارق هدفين عن أشرف بنشرقي لاعب الزمالك.

بعد تسجيله ثنائية الجونة⚽⚽ أحمد ياسر ريان ينفرد بصدارة هدافي الدوري الممتاز.🙌 مهاجم سيراميكا كليوباترا وصل لهدفه الـ14 💫 سفاح⚔ pic.twitter.com/fD93J9QHe9 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 25, 2021

الدقيقة 20 شهدت إشهار بطاقة صفراء لخالد صبحي مدافع الضيوف، ثم تحصّل سارج أكا لاعب وسط الجونة تحصل على بطاقة صفراء.

عمرو بركات قلص الفارق في الدقيقة 25 من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء بتسديدة أرضية قوية على يسار عامر عامر.

وكاد التونسي محمد الحبيب يكن أن يسجل هدف التعادل للفريق الساحلي، بعد عرضية متقنة من عمرو السعداوي، لكن رأسية التونسي ارتطمت بالعارضة في الدقيقة 34.

وقبل 8 دقائق على نهاية الشوط الأول، وصلت عدد البطاقات الصفراء إلى 5 بحصول ميدو جابر على بطاقة صفراء.

ريمونتادا ساحلية

في الشوط الثاني قلب الجونة النتيجة بعد العودة مرتين لتقنية الفيديو والحصول على ركلتي جزاء.

في الدقيقة 51 تحصل أصحاب الأرض على ركلة جزاء بعد عرقلة نور السيد داخل منطقة الجزاء، وبعد 4 دقائق من مطالعة تقنية الفيديو أكد إبراهيم نور الدين الركلة.

انبرى لها عمر السعيد وسددها بكل قوة فارتطمت بالعارضة ثم سكنت الشباك، معلنا عن هدفه السابع في الدوري الموسم الجاري.

وفي الدقيقة 61 احتسب إبراهيم نور الدين ثالث ركلة جزاء في المباراة وأشهر بطاقة صفراء لأحمد محسن مدافع سيراميكا بعد لمس الكرة بيده داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 66 استطاع نور السيد قائد الجونة في تسديد الركلة بنجاح معلنا ريمونتادا الجونة وقلب النتيجة بعدما كان الفريق متأخرا بهدفين بعد مرور ربع ساعة من انطلاق المباراة.

⏰9' الجونة 0 - 1 سيراميكا ⏰15' الجونة 0 - 2 سيراميكا ⏰25' الجونة 1 - 2 سيراميكا ⏰56' الجونة 2 - 2 سيراميكا ⏰65' الجونة 3 - 2 سيراميكا أهلا بكم في الدوري المصري🔥⚽ pic.twitter.com/WYBnHw3rR0 — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) June 25, 2021

البديل وينفول كوابينا كاد أن يسجل التعادل مباشرة لسيراميكا فسدد على مرتين، الأولى تصدى لها الدفاع ثم جاءت الثانية أعلى من العارضة في الدقيقة 79.

في الدقيقة 80 توغل عربي بدر البديل من الجهة اليمنى وأرسل عرضية أرضية لعمر السعيد الذي سدد كرة مرت بجوار القائم.

محاولات سيراميكا كليوباترا في الدقائق الأخيرة لم تسفر عن أي جديد، ليحقق الجونة فوزا مثيرا.