انتهت في الدوري - الجونة (3) (2) سيراميكا كليوباترا.. ريمونتادا الجونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة الجونة وسيراميكا كليوباترا في افتتاح الجولة 27 من الدوري المصري.

المباراة تقام على أرضية ملعب خالد بشارة في مدينة الجونة.

لمتابعة المباراة لحظة بلحظة من هنــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 84: تسديدة قوية من صالح جمعة يتصدى لها إسلام طارق ويبعدها لركنية.

ق 69: عرضية من الجهة اليسرى تصل إلى البديل وينفول كوابينا الذي يسدد لكن جوناثان يمنعها ثم يتابعها مرة أخرى بتسديدة مرت أعلى من العارضة.

ق 66: نور السيد يسدد بنجاح على يمين عامر عامر ويقلب النتيجة للجونة 3-2.

ق 61: إبراهيم نور الدين يحتسب ركلة جزاء ثالثة في اللقاء والثانية للجونة.

ق 55: بعد 5 دقائق يسجل عمرو بركات ركلة الجزاء بكل قوة بعدما ارتطمت بالعارضة.

ق 50: إبراهيم نور الدين يحتسب ركلة جزاء لصالح الجونة بعد مراجعة تقنية الفيديو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 37: بطاقة صفراء لميدو جابر لاعب سيراميكا.

ق 34: عرضية من الجهة اليسرى أرسلها السعداوي، ورأسية محمد يكن ترتد من العارضة.

ق 25: جووول تقليص الفارق من الجونة عن طريق عمرو بركات من ركلة حرة مباشرة أرضية قوية على حدود منطقة الجزاء على يسار عامر عامر.

ق 22: بطاقة صفراء لسيرج أكا لاعب وسط الجونة.

ق 20: بطاقة صفراء لخالد صبحي مدافع سيراميكا.

ق 16: جووول ثاني.. أحمد ياسر ريان يتلقى بينية من صالح جمعة وينفرد ويراوغ الحارس ومن ثم يسجل بسهولة في الشباك.

ق 14: بطاقة صفراء لمحمد إبراهيم لاعب سيراميكا كليوباترا

ق 9: عقب مطالعة تقنية الفيديو.. أحمد ريان يسجل الأول من ركلة جزاء.

ق 9: بطاقة صفراء للؤي وائل مدافع الجونة.

ق 5: إبراهيم نور الدين يحتسب ركلة جزاء لصالح سيراميكا كليوباترا بعد عرقلة أحمد ياسر ريان.

بداية اللقاء