جينياك يقود فرنسا في طوكيو 2020

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 15:43

كتب : FilGoal

أندريه بيير جينياك - أونال تيجيريس

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم اليوم الجمعة قائمة اللاعبين الـ18 المشاركين في أولمبياد طوكيو 2020 التي تنطلق في 22 يوليو المقبل.

وضم المدرب سيلفان ريبول، اللاعب أندري بيير جينياك نجم تيجريس المكسيكي، ليكون ضمن الثلاثي المولود قبل 1997 وفقا لما هو مصرح به لكل فريق مشارك في البطولة.

ومع جينياك (35 عاما)، ضم المدرب كلا من فلوريان تاوفين (28 عاما) جناح تيجريس، وصيف مونديال الأندية 2021، وتيجي سافانييه (29 عاما) لاعب وسط مونبيلييه.

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وجاءت القائمة المختارة:

حراسة المرمى: بول برناردوني (أنجيه) وجوتيي لارسونير (ستاد بريست 29)

الدفاع: بنوا بادياشيل (موناكو) وأنتوني ساكي (ستراسبورج) وبيير كالولو (ميلان) وكليمون ميشيلين (لانس) وويليام ساليبا (أرسنال) ومالانج سار (تشيلسي)

وسط الملعب: إدواردو كامافينجا (ستاد رين) وماكسينس كاكيريت (ليون) وجوناثان إكوني (ليل) وتيجي سافانييه (مونبيلييه) وفلوريان تاوفين (تيجريس) ولوكاس توسارت (هيرتا برلين)

الهجوم: أندري بيير جينياك (تيجريس) وأمين جويري (نيس) وراندال كولو مواني (نانت) وأرنود نور الدين (سانت ايتيان)

وسيكون ماكسينس بريفوت (سوشو) لاعبا بديلا حال احتاجه المدرب لاستبدال لاعب في القائمة.

وتستهل فرنسا، التي تعود للمشاركة في دورة كرة القدم للرجال في الأولمبياد بعد غياب ربع قرن، مبارياتها في البطولة ضد المكسيك في 22 يوليو.

ثم تواجه جنوب إفريقيا في 25 يوليو واليابان المستضيفة في 28 يوليو.

وفازت فرنسا بالميدالية الذهبية في لوس أنجيليس عام 1984 ونالت الفضية في عاصمتها باريس عام 1900.

فرنسا الأولمبي جينياك
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