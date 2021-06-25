لحماية عرين الأفاعي.. إنتر يتعاقد مع حارس كروتوني

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 15:23

كتب : FilGoal

أليكس كورداز

أتم نادي إنتر تعاقده مع أليكس كورداز حارس مرمى كروتوني.

وأعلن الموقع الرسمي للفريق الإيطالي عن تعاقده مع كورداز لمدة موسم.

كورداز (38 عاما) لعب مع كرتوني 36 مباراة في الموسم الماضي للدوري الإيطالي وغاب مباراتين فقط بسبب الإصابة.

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ويعد كورداز من ناشئين إنتر وسبق له لعب مباراة واحدة فقط مع الفريق الأول قبل أن يرحل عن صفوف الفريق عام 2005.

ولعب كورداز في صفوف بارما قبل أن ينتقل لكروتوني عام 2015.

وخاض كورداز 248 مباراة مع كروتوني في كل المسابقات وحافظ على نظافة شباكه في 64 مباراة.

إنتر أليكس كورداز
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