هندرسون يكشف رسالة كلوب بعد وقوع ألمانيا ضد إنجلترا

كشف جوردان هندرسون لاعب إنجلترا وقائد ليفربول رسالة يورجن كلوب مدرب الأخير بعد وقوع ألمانيا ضد الأولى في ثمن نهائي يورو 2020.

وقال هندرسون في مؤتمر صحفي:"نعم، كلوب راسلني بعد مباراة ألمانيا".

ثم سأله الصحفي عن فحوى الرسالة، فرد لاعب الوسط البالغ عمره 31 عاما ضاحكا:"أرسل لي رمزا تعبيريا (Emoji) يبتسم".

وبعد تعادل ألمانيا والمجر بهدفين لمثلهما يوم الأربعاء احتلت الأولى وصافة ترتيب المجموعة السادسة لتضرب موعدا ناريا مع إنجلترا في ملعب ويمبلي في لندن.

ويأمل هندرسون ورفاقه تجاوز منتخب ألمانيا التي ينتمي لها كلوب.

والفائز من المنتخبين سيلعب ضد السويد أو أوكرانيا في الدور ربع النهائي.

وتطمح إنجلترا للفوز باليورو للمرة الأولى، بينما ألمانيا تحمل الرقم القياسي بثلاثة تتويجات مثل إسبانيا.

والمباراة ستكون الأولى بين الفريقين العملاقين في بطولة كبرى منذ ثمن نهائي كأس العالم 2010 حين فازت ألمانيا بنتيجة 4-1.