لاسارتي: تشيلي لعبت أسوأ مباراة لها ضد باراجواي

يرى مارتين لاسارتي المدير الفني لتشيلي أن فريقه لعب أسوأ مباراة له ضد باراجواي.

وخسرت تشيلي من باراجواي بهدفين دون مقابل في كوبا أمريكا 2021.

وقال لاسارتي عقب المباراة: "لقد كانت أسوأ مباراة لنا".

وأكد أن الحكم لم يحتسب ركلة جزاء لتشيلي "لقد شاهدتها بعد المباراة وأعطتني نفس الشعور الذي رأيته في الملعب، كان هناك ركلة جزاء".

ولم يحتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لتشيلي بعدما اصطدمت الكرة بيد لاعب باراجواي رغم عودته لحكم الفيديو المساعد.

وأضاف "كان من الصعب الحصول على الكرة من باراجواي لأنهم فريق يعتمد على القوة البدنية، ولم نشعر بالراحة ضدهم".

وواصل "أعتقدنا أن باراجواي ستلعب بشكل مختلف، وهذا ما تألقمنا عليه، لكني رأيت باراجواي تلعب بقوة شديد".

وجمعت تشيلي 5 نقاط من 4 مباريات في المجموعة الأولى لتضمن التأهل لربع النهائي.

وتأهلت تشيلي لربع نهائي كوبا أمريكا لكن ترتيب المجموعة لم يُحسم بعد لكي تعرف من سيكون خصمها في الدور المقبل.