أرناوتوفيتش: لست خائفا من إيطاليا

قال ماركو أرناوتوفيتش لاعب النمسا إن فريقه لابد ألا يخاف مواجهة إيطاليا يوم السبت في ثمن نهائي يورو 2020، مشيرا إلى أهمية وجود فريقه في دور متقدم من البطولة القارية.

وصرح أرناوتوفيتش لقناة سكاي سبورت إيطاليا "علينا ألا نهتم بحفاظ إيطاليا على نظافة شباكها في آخر 11 مباراة، علينا أن نلعب بأسلوبنا المعتاد".

وواصل "نواجه فريقا رائعا، عالميا. عليك النظر إلى الأندية التي ينتمي لها لاعبوه، ومعهم مدرب عالمي هو روبرتو مانشيني. إحصائيات إيطاليا تتحدث عن نفسها، لكن أمامنا مواجهة واحدة مدتها 90 دقيقة وعلينا ألا نخاف".

واستمر "ما حققه (جورجيو) كيلليني و(ليوناردو) بونوتشي باللعب معا لفترة طويلة يعد أمرا رائعا. ما أستطيع قوله هو أنني لست خائفا. هذه مباراة مهمة جدا جدا، لا يهم إن كنت في العشرين من عمرك أو 25 أو 32. وجودك في الدور ثمن النهائي في بطولة كهذه، أمر كبير جدا للنمسا".

في ثاني مباريات ثمن نهائي يورو 2020 ستلعب إيطاليا ضد النمسا على ملعب ويمبلي في لندن يوم السبت.

وهو لقاء يدخله الإيطاليون مرشحين بقوة للفوز بعد أداء طيب في الدور الأول الذي جمعوا فيه 9 نقاط وسجلوا 7 أهداف ولم تهتز شباكهم.

والمتأهل من لقاء إيطاليا والنمسا سيلعب في ربع النهائي ضد بلجيكا أو البرتغال.