فيدال: لم نتوقع الخسارة ضد باراجواي

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 14:21

كتب : FilGoal

أرتورو فيدال - تشيلي - بوليفيا - كوبا أمريكا 2021

أكد أرتورو فيدال لاعب منتخب تشيلي أنهم لم يتوقعوا الخسارة ضد باراجواي، مشيرا إلى أنه سيظهر بشكل أفضل خلال المباريات المقبلة.

وخسرت تشيلي من باراجواي بهدفين دون مقابل في كوبا أمريكا 2021.

وجمعت تشيلي 5 نقاط من 4 مباريات في المجموعة الأولى لتضمن التأهل لربع النهائي.

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وقال فيدال عقب المباراة لشبكة "bein sports": "لم نكن نتوقع أن نخسر بهذه الصورة، نحن تطورنا وأعتقدنا أن المباراة ستكون أفضل ومختلفة".

وتابع "الأهم أننا تأهلنا للدور المقبل وعلينا أن ننتظر الخصم في ربع النهائي. هناك فرق خضعت للراحة لكننا لعبنا دون أي راحة وبشكل متتالي".

وواصل "نحن المنتخب الوحيد الذي خاض 4 مباريات بشكل متتالي وهو ما انعكس علينا".

وتتكون المجموعة في كوبا أمريكا من 5 فرق، لذلك فإن هناك منتخبا لا يلعب في أحد جولات دور المجموعات.

واستمر "شاهدنا عدة مباريات لباراجواي وتحسن كثيرا عن الماضي ويقدمون أداء ممتازا وكنا نعلم صعوبة المباراة".

وعن تواجده في البطولة مع تشيلي، قال: "سعيد جدا بالطبع، أنا أعيش هذه المرحلة وأنا سعيد جدا".

وأتم "لقد عانيت من فيروس كورونا ولم أشارك في عدة مباريات وكان من الصعب العودة مرة أخرى لكن مع مرور الوقت كنت في حالة جيدة، وهناك 5 مباريات متبقية لكي نرى أفضل نسخة من فيدال".

وتأهلت تشيلي لربع نهائي كوبا أمريكا لكن ترتيب المجموعة لم يُحسم بعد لكي تعرف من سيكون خصمها في الدور المقبل.

آرتورو فيدال كوبا أمريكا 2021 تشيلي
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