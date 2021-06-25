كافاني: على أوروجواي مواصلة التحسن.. وعلينا ألا نفقد الثقة بأنفسنا

شدد إديسنون كافاني مهاجم أوروجواي أن على منتخب بلاده مواصلة التحسن في الفترة المقبلة.

وفازت أوروجواي على بوليفيا بهدفين دون مقابل في كوبا أمريكا 2021 لتحقق فوزها الأول وتصل للنقطة الرابعة بعد 3 مباريات في المجموعة الأولى.

وقال كافاني عقب المباراة في تصريحات نقلتها شبكة "bein sports": "أعتقد أن واحد من أسرار الفوز بالمباراة هو أننا نحاول أن نتحسن في كل مباراة وأن نقدم أفضل ما لدينا".

وشدد "نحاول أيضا أن نحافظ على الهدوء لكي نخلق المزيد من الفرص ونصل كثيرا لمنطقة جزاء الخصم".

وتابع "دخلنا للمباراة بنية تحقيق الفوز وأعتقد أننا نستحق الفوز في هذه المباراة ونتمنى أن نواصل التحسن وأن نحافظ على النسق".

واستمر "كان من المهم للمهاجمين أن نسجل لأن هذا يمنحك ثقة كبيرة وهدوء في معظم المباراة لكن مثلما قلنا الأهم هو أن تقدم كل ما لديك للمنتخب".

وواصل "سعيد جدا بهدفي في مباراة اليوم لكن ندرك أن علينا مواصلة العمل، في بعض اللحظات لا تسجل الأهداف وأحيانا أخرى تسجل، لكن الأهم ألا تفقد الثقة وتواصل العمل بنفس الرغبة".

وأتم "أتمنى أن نتطور فيما هو قادم".