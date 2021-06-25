موراتا غاضبا: أحدهم قال لي أتمنى موت أولادك

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 13:28

كتب : FilGoal

ألفارو موراتا مع إسبانيا أمام بولندا

أعرب ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا عن غضبه جراء انتقادات تعرض لها بسبب أدائه مع الفريق، والتي وصلت إلى تهديدات على حد وصفه.

وقلل موراتا من الانتقادات في وقت سابق بعد تعرضه لصافرات استهجان من قبل جمهور خلال تعادل إسبانيا أمام السويد في أول جولة من الدور الأول ليورو 2020.

وصرح موراتا (28 عاما) عبر إذاعة كادينا سير الإسبانية "كلامي لم يكن مزاحا، بل بغضب. ماذا لو قلت إننا الأفضل وأننا سنفوز باليورو؟ هل هذا أفضل؟ أتفهم انتقادهم لي وصافرات الاستهجان، لكن هناك حد".

أخبار متعلقة
مدرب المجر: رونالدو مزعج أحيانا.. احتفل ضدنا وكأنه سجل في النهائي فضل: رمضان صبحي كاد يكون أصغر قائد في تاريخ الأهلي حوار مطول – بيريز: قضيت يوما أحاول إقناع زيدان بالبقاء.. والأندية لم تنسحب من دوري السوبر بوسكيتس: قد لا ألعب مونديال 2022

وواصل لاعب يوفنتوس المعار من أتليتكو مدريد "تلقيت تهديدات وإهانات لعائلتي. وصل الأمر بأحدهم أن قال لي: أتمنى موت أولادك. كان علي ترك هاتفي في غرفة أخرى. يزعجني حديثهم عن زوجتي وأولادي، الذين كان في إشبيلية يؤازرون الفريق ويرتدون قميصه".

وأتم "أنا بخير الآن، قبل سنوات كنت سأفقد صوابي جراء ذلك. انعزلت عن كل شيء في الأسابيع الماضية، سعيد الآن بتأهلنا لدور الـ16".

وسجل موراتا هدف إسبانيا ضد بولندا في لقاء انتهى بهدف لمثله لكنه غاب عن زيارة الشباك في سحق فريقه لسلوفاكيا بخماسية دون رد يوم الأربعاء.

وتأهلت إسبانيا لثمن نهائي يورو 2020 لتواجه كرواتيا.

وشارك موراتا في 43 مباراة مع إسبانيا وسجل 20 هدفا.

يورو 2020 إسبانيا موراتا
نرشح لكم
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يبدأ مفاوضاته لتجديد تعاقد عبد الشافي.. وطلب من اللاعب 15 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – كارتيرون مُعجب بلاعب موناكو السابق ومنتخب المغرب لتعويض ساسي 24 دقيقة | الدوري المصري
خبر في الجول – الزمالك يستهدف تجديد تعاقد 3 لاعبين بعد الانتهاء من ملف بنشرقي 33 دقيقة | الدوري المصري
هل خالف إبراهيم نور الدين القانون في لقاء الجونة وسيراميكا ساعة | تقرير في الجول
الإنتاج الحربي يصعق المصري بعودة قاتلة ويحقق فوزه الأول في الدوري منذ 143 يوما ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول – أحمد أيمن منصور يدخل اهتمامات الزمالك ساعة | الدوري المصري
مؤتمر الشعباني: الأهلي والترجي يستحقان الوصول لنهائي دوري الأبطال.. ولا أفكر في ركلات الترجيح 2 ساعة | دوري أبطال إفريقيا
منتخب البحرين يكمل عقد المتأهلين لكأس العرب بالفوز على الكويت 2 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 2 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 3 انتهت كرة سلة – الزمالك (74)-(69) الاتحاد.. الفوز الثاني للأبيض 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك