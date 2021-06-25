موراتا غاضبا: أحدهم قال لي أتمنى موت أولادك

أعرب ألفارو موراتا مهاجم إسبانيا عن غضبه جراء انتقادات تعرض لها بسبب أدائه مع الفريق، والتي وصلت إلى تهديدات على حد وصفه.

وقلل موراتا من الانتقادات في وقت سابق بعد تعرضه لصافرات استهجان من قبل جمهور خلال تعادل إسبانيا أمام السويد في أول جولة من الدور الأول ليورو 2020.

وصرح موراتا (28 عاما) عبر إذاعة كادينا سير الإسبانية "كلامي لم يكن مزاحا، بل بغضب. ماذا لو قلت إننا الأفضل وأننا سنفوز باليورو؟ هل هذا أفضل؟ أتفهم انتقادهم لي وصافرات الاستهجان، لكن هناك حد".

وواصل لاعب يوفنتوس المعار من أتليتكو مدريد "تلقيت تهديدات وإهانات لعائلتي. وصل الأمر بأحدهم أن قال لي: أتمنى موت أولادك. كان علي ترك هاتفي في غرفة أخرى. يزعجني حديثهم عن زوجتي وأولادي، الذين كان في إشبيلية يؤازرون الفريق ويرتدون قميصه".

وأتم "أنا بخير الآن، قبل سنوات كنت سأفقد صوابي جراء ذلك. انعزلت عن كل شيء في الأسابيع الماضية، سعيد الآن بتأهلنا لدور الـ16".

وسجل موراتا هدف إسبانيا ضد بولندا في لقاء انتهى بهدف لمثله لكنه غاب عن زيارة الشباك في سحق فريقه لسلوفاكيا بخماسية دون رد يوم الأربعاء.

وتأهلت إسبانيا لثمن نهائي يورو 2020 لتواجه كرواتيا.

وشارك موراتا في 43 مباراة مع إسبانيا وسجل 20 هدفا.