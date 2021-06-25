مدرب المجر: رونالدو مزعج أحيانا.. احتفل ضدنا وكأنه سجل في النهائي

انتقد ماركو روسي مدرب المجر احتفال كريستيانو رونالدو نجم البرتغال بالتسجيل ضد الأولى خلال مباراة المنتخبين في يورو 2020 والتي حسمتها الأخيرة بنتيجة 3-صفر.

وقال روسي في حواره مع صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت الإيطالية:"رونالدو بطل رائع، لكن مزعج أحيانا".

وواصل "بعد ركلة الجزاء ضدنا احتفل وكأنه سجل في النهائي. الناس يدركون هذه الأشياء".

واستمر روسي الذي ودع فريقه البطولة القارية بعد خسارة ضد البرتغال وتعادلين مع فرنسا وألمانيا "نمت 15 دقيقة فقط يوم أمس وهذا غريب. لم أتوقع أن تعادلا مع ألمانيا سيجعلني كذلك".

وأتم "أعرف أننا أجدنا لكني آسف. لست مهتما بالعودة إلى إيطاليا، سعيد بتركي بصمة في كرة القدم المجرية".

رغم وقوع المجر في مجموعة الموت إلا أنها اقتنصت نقطتين وكادت تهزم ألمانيا وتمر للدور ثمن النهائي لولا هدف ليون جوريتسكا.

ويقود روسي الإيطالي منتخب المجر منذ 2018.