فضل: رمضان صبحي كاد يكون أصغر قائد في تاريخ الأهلي

قال محمد فضل مدير التعاقدات السابق في الأهلي إن رمضان صبحي لاعب بيراميدز الحالي كان ليكون أصغر قائد في تاريخ الأول.

وعاد رمضان صبحي للأهلي في يناير 2019 على سبيل الإعارة من هدرسفيلد تاون الإنجليزي، قبل أن تنتهي إعارته وينتقل لبيراميدز مطلع الموسم الجاري.

وقال فضل لقناة "أون تايم سبورتس": "حين كنت في الأهلي مع حسام غالي ورضا شحاتة، اقتراحنا على محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي أن يعود رمضان صبحي للأهلي حين كان محترفا في إنجلترا على أن تكون عودته كمشروع للفريق".

وواصل "تحدثنا مع (وكيله) نادر شوقي على أن عودته ستصنع الفارق بعد خروج الأهلي من بطولة إفريقيا وخسارة النهائي".

وأكمل " شرحنا للخطيب أن رمضان بمثابة قائد للفريق، وابن من أبناء النادي ولديه الهوية ويمتلك شخصية الفريق ورحب بالفكرة".

وشدد "رمضان كان سيكون أصغر قائد للفريق".

وأتم "لا أظن أن رمضان صبحي سيعود للأهلي، أعتقد أنه يتمنى العودة، لكن هناك عدة لاعبين أرادوا العودة ولم ينجحوا، قرارات الأهلي في هذا الجانب لا تتغير منذ فترة صالح سليم وحسن حمدي".

ويعد رمضان صبحي من ناشئين الأهلي وتم تصعيده للعب مع الفريق الأول عام 2014، قبل أن ينتقل لستوك سيتي عام 2016.

ولعب رمضان صبحي مع الأهلي 110 مباراة وسجل 24 هدفا وصنع 21.

وفي الموسم الحالي، لعب رمضان صبحي مع بيراميدز 30 مباراة وسجل 10 أهداف وصنع 3.