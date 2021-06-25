بوسكيتس: قد لا ألعب مونديال 2022

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 12:11

كتب : FilGoal

بوسكيتس

أوضح سيرخيو بوسكيتس قائد إسبانيا أن يورو 2020 قد تكون آخر بطولة يشارك بها مع الفريق.

وقال بوسكيتس في حواره مع إذاعة كادينا سير الإسبانية:"قد تكون بطولة أوروبا الأخيرة لي، لا أعلم هل أشارك في كأس العالم أم لا. لو استدعاني المدرب لويس إنريكي للمونديال هل سأرفض. لا أعرف، سنرى".

وواصل "أعتقد أني سأحاول العمل كمدرب، الأمر ليس سهلا، لذا عليك أن تكون جاهزا له، عليك معرفة كيفية التواصل مع اللاعبين، أود المحاولة".

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وعن النجم ليونيل ميسي زميله في برشلونة قال:"أتمنى أن نواصل اللعب معا في العام المقبل، لنرى إن كان سيجدد للنادي".

ويقود بوسكيتس حاليا منتخب إسبانيا في يورو 2020 وسيلعب ضد كرواتيا يوم الإثنين في الدور ثمن النهائي.

ومثل بوسكيتس (32 عاما) منتخب إسبانيا في 124 مباراة وسجل هدفين.

توج مع الفريق بمونديال 2010 ويورو 2012.

يورو 2020 بوسكيتس إسبانيا
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