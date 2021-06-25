حوار مطول – بيريز: قضيت يوما أحاول إقناع زيدان بالبقاء.. والأندية لم تنسحب من دوري السوبر

تحدث فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد عن وداع سيرخيو راموس قائد الفريق ومحاولاته لإقناع زين الدين زيدان بالبقاء في منصبه موضحا لماذا عاد المدرب كارلو أنشيلوتي مرة أخرى للإشراف على الفريق.

وأجري بيريز حوارا مطولا مع إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، ينقله لكم FilGoal.com

وإلى نص الحوار..

قال بيريز: "في اليوم التالي لوداع راموس عشت وقتا صعبا، كنت أُحبه مثل ابني وأنا من تعاقدت معه لريال مدريد. أُقدر راموس، هو أسطورة ولن أعلق على أي كلمات قالها، لقد قدمنا له عرضا وأخبرناه بالموعد النهائي للرد. مدريد ستظل منزله وهو يستطيع العودة في أي وقت".

وأضاف "أعرف زيدان ولست متفاجئا من رحيله، لقد قاتلت من أجل استمراره، ولكي أقول الحقيقة فأنا لم أقرأ الخطاب الذي كتبه زيدان، لكنهم قالوا لي أن الخطاب لم يكن جيدا، وبالتأكيد لم يكن هو الذي كتبه".

وتابع "زيدان يرغب أن يكون مدربا لفرنسا وسيحصل على المنصب يوما ما، لكني قضيت يوما بأكمله لكي أقنعه بالاستمرار مع الفريق".

وواصل "إيكر كاسياس عرف أنه عليه قول وداعا لجماهير ريال مدريد فهو أسطورة. كانت تُطلق عليه الصافرات وشعرت بالأسف له".

وحول التعاقد مع كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، قال: "لن أتحدث عن لاعبين لا يلعبوا للنادي".

وتحول للحديث عن عودة أنشيلوتي لتدريب الفريق بعد فترته من 2013 وحتى 2015، وقال: "نحن سعداء مع كارلو، ستبدأ مرحلة جديدة وليس فترة ثانية، وهو سعيد بقوام الفريق وسنحاول أن نتعاقد مع أفضل اللاعبين رغم أن لدينا تشكيلا رائعا".

وأكمل "لم نختر راؤول؟ كنا نريد المزيد من الخبرة وراؤول يبدأ مسيرته التدريبية شيئا فشيئا، وهو سيتولى تدريب الفريق يوما ما لأن إمكانياته تؤهله لذلك".

وشدد "جائحة كورونا أثرت علينا للغاية، نحن في مرحلة تجديد دماء لكني لن أتحدث عن لاعبين ليسوا في ريال مدريد، إلا أن الجماهير تثق أننا سنتعاقد مع أفضل اللاعبين".

وكشف "لم أتحدث مع ماوريسيو بوكيتينو أو ماسيمليانو أليجري أو أنتونيو كونتي لتدريب الفريق".

وعن التجديد لرافائيل فاران، قال: "لم نتحدث معه، كل شيء سيحدث بعد يورو 2020، وإذا كان يريد الرحيل فسيقول ذلك، كما أننا لم نتلق عروضا بشأنه".

وتابع "مارسيلو حصل على شارة قيادة ريال مدريد، من الصعب أن نجد لاعبا بمواصفاته في مركز الظهير الأيسر، فهو مع روبرتو كارلوس الأفضل في التاريخ".

وحول اللاعبين المعارين، قال: "حالاتهم تحت الدراسة لأنهم لن يعودوا جميعا، نرغب في أن يكملوا عملية التطور".

وأكمل "جاريث بيل لاعب عظيم، واحد من الأفضل في أوروبا، عليك أن تتذكر ما قدمه لنا في النهائيات".

وأردف "المفاوضات مع لويس كامبوس؟ (المدير الرياضي السابق لليل) ليست واقعية. لم يعمل لريال مدريد لكنه عمل مع جوزيه مورينيو (ككشاف للاعبين)".

وعن عدم اختيار أي لاعب من ريال مدريد في قائمة إسبانيا ليورو 2020، علّق "أفضل لاعبينا الإسبان مثل راموس وكارباخال ولوكاس كانوا مصابين، وإن لم يكن ذلك كانوا ليلعبوا مع المنتخب، كما أن ناتشو لم يكن أساسيا لكنه لعب عدة مباريات رائعة".

وتطرق للحديث عن تجديدات ملعب سانتياجو بيرنابيو قائلا:"قمنا بعمل عظيم، ونأمل أن تنتهي أعمال التجديد في العام المقبل. العمل سيستمر مع إمكانية حضور الجماهير".

وسمحت السلطات الإسبانية بعودة 70-75% من الجماهير للملاعب في الموسم المقبل.

وأضاف "رئيس أتليتكو مدريد لم يعرض علي ذلك، لكنه سيكون سعيدا إذا قررنا اللعب على ملعب واندا ميتروبوليتانو. ليست فكرة مطروحة ولا يجب أن نحتاج إليها".

وحول دوري السوبر الأوروبي قال: "على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) أن يضع تركيزه نحو صنع منافسات أكثر جاذبية للصغار، كما أن عدد الحضور أصبح أقل، وإن لم تحدث تغيرات، فإن الوضع سيكون سيئا".

وتابع "لقد جئت لكي أغير كرة القدم، التعاقد مع لويس فيجو (من برشلونة) كان هاما لكنه لم يكن سببا في انتصاري بالانتخابات، النادي كان لديه العديد من الديون وأنا قمت باللازم وبعدها بدأت في التعاقد مع النجوم".

واستمر "دوري السوبر الأوروبي لن يكون مغلقا، الشيء الذي عليهم أن يعرفوه هو أن الفرق التي لديها جماهير عديدة هي من ستلعب به. لا يمكنك إرضاء جميع الأندية، مباراة روما لا تتمتع بنفس جاذبية مباراة مانشستر يونايتد، ولهذا السبب أخذنا 12 فريقا لديهم جماهيرية كبيرة".

وأكد "الفرق الإنجليزية (المنسحبة) شعرت بالإكراه من قِبل الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، ألكسندر تشيفرين (رئيس يويفا) أراد طردنا (ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس) من دوري أبطال أوروبا، لكن المحاكم منعته ذلك، يويفا يريد الاحتفاظ بامتيازاته، الأندية خسرت عدة ملايين وتشيفرين قرر زيادة راتبه".

وأكمل "لماذا يحكمنا يويفا؟ هذا لا يحدث في دوري السلة الأمريكي ولا في التنس. دوري السوبر صنع لكي تلعب الأندية الكبيرة سويا وهناك مكان للجميع، ليس للأغنياء أو الفقراء، كرة القدم تنتمي للجماهير، والمباريات لا تمتلك نفس المميزات، لقد بدأت الجماهير في متابعة دوري الأبطال من ربع النهائي".

وأوضح "هناك 3 فرق متبقية؟ (ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس) لا، هذا كذب. يوجد اتفاق ملزم بين الـ12 فريقا ولا أحد يستطيع المغادرة. يويفا هددنا والأندية الإنجليزية سقطت، فلماذا لا نستطيع تنظيم بطولة كرة قدم؟".

وتابع " القضاء أكد أن دوري السوبر لن يمس، والقضاء السويسري أخبر يويفا أن دوري السوبر لن يمس، والآن على القضاء في لوكسمبورج الإجابة، فهي مثل محكمة العدل الأوروبية".

وأتم بيريز حواره بالحديث عن الفريق النسائي لريال مدريد: "نحن متحمسون. لقد حظى الفريق بموسم رائع وتأهل لدوري أبطال أوروبا".

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