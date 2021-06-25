ستيرلينج: التتويج مع إنجلترا أفضل من ألقاب النادي

يرى رحيم ستيرلينج نجم إنجلترا ومانشستر سيتي أن التتويج بلقب مع المنتخب يفوق بلوغ إنجاز مع النادي، مشيرا إلى تطلعه لقيادة بلده للمجد.

وقال ستيرلينج لقناة منتخب إنجلترا:"أعتقد أن الفوز بشيء مع المنتخب سيكون بالتأكيد أفضل إنجاز يمكنني تحقيقه. أعني، ليس بالنسبة لي فقط، بل للفريق بأكمله".

وواصل "الفوز بألقاب مع النادي إنجاز رائع، لكن الأمر أكبر مع المنتخب. أنت تمثل بلدا، دولة، لذا الفوز بشيء مع إنجلترا، سيكون أكبر شيء في مسيرتي الكروية".

وسجل ستيرلينج (26 عاما) هدفي إنجلترا في يورو 2020 حتى الآن.

وتصدرت إنجلترا ترتيب المجموعة الرابعة بسبع نقاط لتضرب موعدا مع ألمانيا يوم الثلاثاء في الدور ربع النهائي.

والمتأهل من المنتخبين للدور ربع النهائي سيواجه السويد أو أوكرانيا.

ولم تتوج إنجلترا باليورو مطلقا.