راشفورد: لست في أفضل مستوياتي.. وعلينا إسقاط ألمانيا بالطريقة الإنجليزية

يرى ماركوس راشفورد نجم إنجلترا ومانشستر يونايتد أن مستواه تراجع في الموسم المنصرم، مشيرا إلى تطلعه للقاء المرتقب ضد ألمانيا في ثمن نهائي يورو 2020.

وقال راشفورد في تصريحات صحفية:"لا أقدم أفضل مستوياتي. الأمر يعود لوقت مبكر من الموسم. أعتقد أني شاركت في 36 هدفا، لذا لا يمكنني القول إن الموسم كان سيئا. لا أنظر للأشياء بهذه الطريقة، أود فقط أن أكون متاحا لكل مباراة".

وأضاف عن مباراة ألمانيا "لتفوز بالبطولة عليك التفوق على أفضل الفرق. علينا تقديم أفضل نسخة منا. نريد الفوز بالطريقة الإنجليزية، لعب كرة قدم جيدة، وأن نعمل جاهدين من أجل بعضنا البعض لتسجيل وصناعة الأهداف".

واستمر "نحن ممتنون لنكون جزءا من هذا التاريخ. تركيزنا منصب على الفوز بالمباراة، هكذا سندخل التاريخ".

وأتم "من أجل ذلك يتذكر الناس الفرق العظيمة لسنوات. لا فائدة من الخوف من الماضي، لا يمكننا تغييره. ما نستطيعه هو تغيير نتيجة اللقاء المقبل وأن نكون في أتم جاهزية لنفوز".

على ملعب ويمبلي يوم الثلاثاء ستستضيف إنجلترا فريق ألمانيا في لقاء ناري في البطولة القارية.

والمتأهل من المنتخبين سيلعب ضد السويد أو أوكرانيا في الدور ربع النهائي.