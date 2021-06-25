صن: وكلاء جريليش يتوقعون انتقاله لـ سيتي

قالت صحيفة صن الإنجليزية إن وكلاء جاك جريليش نجم إنجلترا وأستون فيلا يتوقعون انضمام اللاعب إلى مانشستر سيتي قريبا.

جاك جريليش النادي : أستون فيلا مانشستر سيتي

وكتبت صن أن ممثلي الجناح الأيسر البالغ عمره 25 عاما يتوقعون انتقاله لسيتي مقابل 100 مليون جنيه إسترليني.

ويرفض أستون فيلا رحيل نجمه الذي يمتد عقده إلى 2025.

تألق جريليش مع فيلا مهد طريقه للمشاركة مع منتخب إنجلترا في سبتمبر الماضي ويمثل اللاعب بلده حاليا في يورو 2020.

وأرسل جريليش تمريرة حاسمة مهدت لهدف انتصار إنجلترا على التشيك يوم الثلاثاء ليضمن فريقه تصدر ترتيب المجموعة الرابعة.

وستلعب إنجلترا مواجهة مرتقبة ضد ألمانيا في ثمن نهائي يورو 2020 يوم الثلاثاء.

ولا يزال جريليش يبحث عن هدفه الدولي الأول بعد خوضه لتسع مباريات مع إنجلترا.