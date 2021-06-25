ألميرون الحاسم

تألق ميجيل ألميرون لاعب باراجواي بهدف وتمريرة حاسمة ليفوز فريقه على تشيلي بهدفين دون رد صباح الجمعة في الجولة الرابعة من دور المجموعتين لكوبا أمريكا 2021.

وارتقت باراجواي لوصافة ترتيب المجموعة الأولى وبلغت 6 نقاط خلف الأرجنتين المتصدرة بسبع نقاط بينما تراجعت تشيلي للمرتبة الثالثة ورصيدها 5 نقاط.

وأرسل ألميرون لاعب نيوكاسل يونايتد تمريرة حاسمة من ركلة ركنية سجل على إثرها برايان ساموديو هدف باراجواي الأول في الدقيقة 33 من ضربة رأس.

ثم عزز ألميرون تقدم فريقه بهدف ثان في الدقيقة 58 من ركلة جزاء.

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وبذلك حققت باراجواي انتصارها الثاني في البطولة التي تستضيفها البرازيل بينما سقطت تشيلي لأول مرة.

وستلعب باراجواي ضد أوروجواي صباح الثلاثاء بينما تواجه الأرجنتين فريق بوليفيا الذي ودع البطولة.

وتأهلت منتخبات الأرجنتين وباراجواي وتشيلي وأوروجواي إلى الدور ربع النهائي الذي عبر له أيضا منتخبا البرازيل وكولومبيا من المجموعة الثانية.

وينطلق الدور ربع النهائي في 4 يوليو ويلعب متصدر كل مجموعة مع رابع الأخرى بينما يواجه الوصيف صاحب المركز الثالث.