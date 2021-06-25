مواعيد مباريات اليوم 25 يونيو 2021.. انطلاق جولة جديدة من الدوري المصري

تبدأ اليوم الجمعة الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز ويلعب الجونة ضد سيراميكا كليوباترا الساعة 5 مساء.

وفي السابعة مساء يواجه غزل المحلة فريق الاتحاد ويلعب أسوان ضد وادي دجلة.

وفي التاسعة مساء يستضيف المصري فريق الإنتاج الحربي.

وتنقل أون تايم سبورتس المباريات الأربع.

وفي آخر مباريات تصفيات كأس العرب تلعب البحرين ضد الكويت الساعة 7 مساء وتنقل beIN Sports المباراة.

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