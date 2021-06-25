مواعيد مباريات اليوم 25 يونيو 2021.. انطلاق جولة جديدة من الدوري المصري
الجمعة، 25 يونيو 2021 - 09:56
كتب : FilGoal
تبدأ اليوم الجمعة الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز ويلعب الجونة ضد سيراميكا كليوباترا الساعة 5 مساء.
وفي السابعة مساء يواجه غزل المحلة فريق الاتحاد ويلعب أسوان ضد وادي دجلة.
وفي التاسعة مساء يستضيف المصري فريق الإنتاج الحربي.
وتنقل أون تايم سبورتس المباريات الأربع.
وفي آخر مباريات تصفيات كأس العرب تلعب البحرين ضد الكويت الساعة 7 مساء وتنقل beIN Sports المباراة.
نرشح لكم
أخر الأخبار
أوروجواي تحقق فوزها الأول في 2021 9 ساعة | أمريكا