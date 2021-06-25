مواعيد مباريات اليوم 25 يونيو 2021.. انطلاق جولة جديدة من الدوري المصري

الجمعة، 25 يونيو 2021 - 09:56

كتب : FilGoal

لاعبو المصري يحتفلون بهدف أحمد جمعة في أسوان

تبدأ اليوم الجمعة الجولة 27 من الدوري المصري الممتاز ويلعب الجونة ضد سيراميكا كليوباترا الساعة 5 مساء.

وفي السابعة مساء يواجه غزل المحلة فريق الاتحاد ويلعب أسوان ضد وادي دجلة.

وفي التاسعة مساء يستضيف المصري فريق الإنتاج الحربي.

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وتنقل أون تايم سبورتس المباريات الأربع.

وفي آخر مباريات تصفيات كأس العرب تلعب البحرين ضد الكويت الساعة 7 مساء وتنقل beIN Sports المباراة.

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