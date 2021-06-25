أوروجواي تحقق فوزها الأول في 2021

استطاع منتخب أوروجواي حصد أول انتصار في كوبا أمريكا 2021 وإنهاء سلسلة النتائج السلبية منذ أكتوبر 2020.

أوروجواي تفوقت على بوليفيا 2-0 في الجولة الرابعة من كوبا أمريكا لحساب المجموعة الأولى وحجزت بطاقة التأهل قبل جولة على النهاية.

أوروجواي لم تحقق الفوز منذ الانتصار على كولومبيا 3-0، ومن ثم لم تفز كتيبة أوسكار تاباريز في 5 مباريات متتالية.

أمام البرازيل ثم باراجواي ثم فنزويلا في تصفيات كأس العالم، ثم الأرجنتين في كوبا أمريكا لم يسجل السيلستي، وعندما سجلوا في الجولة الأخيرة أمام تشيلي تعادلوا 1-1.

فوز أول لأوروجواي رفع رصيدها إلى 4 نقاط ارتقى بها للمركز الثالث ضمن بها التأهل للدور ربع النهائي وسيلتقي باراجواي في الجولة الأخيرة.

بينما تلقى منتخب بوليفيا الهزيمة الثالثة تواليا وودع البطولة متذيلا الترتيب دون نقاط قبل مواجهة الأرجنتين.

التشكيل

لعب ناتيهان نانديز لاعب وسط في مركز الظهير الأيمن في تشكيل منتخب أوروجواي لتعويض غياب جيوفاني جونزاليس.

فيما حّرس كارلوس لامبي تشكيل بوليفيا، وشكّل الثنائي جايسون تشورا ورودريجو رامايو هجوم الأخضر.

وصف المباراة

بدأ منتخب بوليفيا بالتهديد، في الدقيقة العاشرة انطلق رودريجو رامالو من الناحية اليسرى وسدد كرة قوية على يمين فيرناندو موسليرا مرت بجوار القائم.

في الدقيقة 14 بدأت أوروجواي محاولاتها الهجومية عن طريق لويس سواريز وسدد لكن كارلوس لامبي الحارس تصدى لها على مرتين.

وبعد 7 دقائق وصلت كرة طولية إلى سواريز في منطقة الجزاء ومرر إلى كافاني الذي حاول مراوغة الحارس لكن لامبي أمسكها.

وفي الدقيقة 28، كافاني سدد كرة رأسية وصلت سهلة إلى يد لامبي.

وفي الدقيقة 36 أهدر لويس سواريز فرصة هدف التقدم برأسية ارتطمت بالشباك الخارجية.

وقبل 5 دقائق أرسل جيورجان دي أراساكايتا عرضية من الجهة اليمنى مرت من سواريز، وسجلها يارو كوينيتروس في الشباك بالخطأ في مرماه.

ليصبح ثالث هدف عكسي يسكن الشباك في كوبا أمريكا 2021.

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#CopaAmérica 🏆

Jairo Quinteros intentó cortar el centro, pero el despeje golpeó en Carlos Lampe y entró en su propia valla para el 1-0 de @Uruguay



🇧🇴 Bolivia 🆚 Uruguay 🇺🇾#VibraElContinente #VibraOContinente pic.twitter.com/AVzSUOeNki — Copa América (@CopaAmerica) June 24, 2021

سواريز ختم الشوط الأول بركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة الجزاء أبعدها لامبي لركنية.

في الشوط الثاني استمر الحال كما هو عليه، محاولات لأوروجواي وتألق للامبي.

ديلا كروز أرسل عرضية أرضية في الدقيقة 52، قابلها كافاني وهو في مواجهة المرمى، لكنه سدد في يد الحارس بكل رعونة.

وبعد دقيقة حاول إرفين سافاديرا تهديد مرمى بوليفيا بتسديدة صاروخية لكن موسليرا أبعدها بأطراف أصابعه لركنية في الدقيقة 53.

وفي الدقية 57 سدد سواريز كرة مباغتة من بعد منتصف الملعب لكن لامبي تصدى لها ببراعة قبل أن تسكن الشباك.

وفي الدقيقة 71، كافاني تلقى عرضية من ماتياس بينا لكن الأول رأسيته مرت أعلى من القائم.

البديل فاكوندو توريس، أهدر فرصتين في الدقيقتين 74 و77، برعونة شديدة داخل منطقة الجزاء.

وقبل 11 دقيقة على نهاية اللقاء، أنهى إدينسون كافاني صيامه التهديفي مع المنتخب وسجل بعد عرضية توريس في الشباك.

وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدلا من الضائع، أهدر ماكسمليانو جوميز هدفا محققا للسيلستي والمرمى خالٍ تماما، ليطلق الحكم صافرة النهاية.