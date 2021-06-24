خبر في الجول – بعد الونش وزيزو.. الزمالك يبدأ إجراءات تجديد بنشرقي

بعد تجديد محمود حمدي "الونش"، وأحمد سيد "زيزو" رسميا، بدأ الزمالك التحرك بالفعل للتجديد مع نجم ثالث، وهو أشرف بنشرقي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الزمالك سيعقد جلسة مع أشرف بنشرقي ووكيله خلال الأيام القليلة المقبلة، لبدء إجراءات التجديد معه رسميا.

أشرف بنشرقي انضم لنادي الزمالك قبل بداية الموسم الماضي. وفاز مع الفريق ببطولات كأس مصر، وكأس السوبر المصري، وكأس السوبر الإفريقي.

صاحب الـ26 عاما يرتبط بعقد مع الزمالك حتى نهاية الموسم المقبل، لكن الزمالك يريد تأمين لاعبه مبكرا.

بنشرقي شارك هذا الموسم في 32 مباراة. سجل فيهم 13 هدفا وصنع 6 آخرين.

النجم المغربي يتواجد ضمن قوام منتخب بلاده أيضا في السنوات الأخيرة.