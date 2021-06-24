إنسيني: إيطاليا لم تفعل أي شيء حتى الآن.. وعلينا ألا نتأثر بالنمسا

الخميس، 24 يونيو 2021 - 23:07

كتب : FilGoal

لورينزو إنسيني - إيطاليا - تركيا - يورو 2020

يرى لورينزو إنسيني جناح إيطاليا أن بلاده لم تفعل أي شيء حتى الآن في يورو 2020، مشيرا إلى أن الرباط القوي بين اللاعبين هو سبب نجاح المنتخب.

وتستعد إيطاليا لمواجهة النمسا يوم السبت المقبل على ملعب ويمبلي في دور الـ16.

وكانت إيطاليا قد تصدرت المجموعة الأولى للبطولة بعدما حققت 9 نقاط عقب فوزها بكل المباريات التي لعبتها على الملعب الأولمبي بروما.

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وقال إنسيني لموقع الاتحاد الأوروبي: "حظينا بليالي رائعة في روما لكن لسوء الحظ علينا أن ننتقل الآن".

وتابع "نريد أن نشكر الجماهير التي جاءت للملعب لأنهم أعطونا دفعة معنوية كبيرة، ونحن بدورنا قمنا بتقديم أداء رائع وتحقيق انتصارات عظيمة".

وعن ما إذا كانت إيطاليا أقوى منتخب في أوروبا، قال: "لا، نحن نلعب بشكل رائع لكن هذا لا يجعلنا أن نقول ذلك".

وواصل "نحن نذهب للملعب ونقدم كل ما لدينا، وهذا ما يجعلنا نقدم أداء رائعا".

واستمر "نحن نحب أن نتواجد سويا سواء داخل أو خارج الملعب والجميع يرى ذلك، فحين نسافر بالقطار نتواجد سويا لنمرح ونغني ونصفع بعضنا البعض".

وكشف "لكي تنجح داخل الملعب فمن المهم أن تكون الراوبط بين المجموعة قوية، ومدربنا يقوم بعمل عظيم لكي يحدث هذا ونحن نريد مواصلة العمل لأن الطريق لا يزال طويلا".

وعن مواجهة النمسا، قال: "سنلعب على ملعب مذهل، كما أننا شاهدنا عدة مباريات لهم، صحيح أننا لم ندرس بعض أي تفاصيل بعض لكنا شاهدناه فهم منتخب يعتمد على القوة البدنية ما يجعلهم يركضون طوال المباراة ويقومون بالضغط".

وشدد "علينا ألا نتأثر بهم وأن نلعب بأسلوبنا المعتاد، فنحن نعلم أن المباراة ستؤثر على نتائجنا لذلك نرغب في أن نلعب بهدوء وأن نستعد للمباراة مثلما نستعد لأي مباراة وأن نذهب ونلعب لقاء رائع".

وعن هدف استقبال إيطاليا لأي أهداف خلال المباريات الـ11 الأخيرة رغم لعب المنتخب كرة هجومية، وضح "لدينا خط دفاع رائع كما أن الهجوم والوسط يساند الدفاع".

وأردف "إذا كنت ترغب في عدم استقبال الأهداف إن خط الهجوم يكون أول خط دفاع لك".

وأضاف "في كرة القدم الحديثة فإن عناصر خط الهجوم هي من تدافع وأن لم يدافع لاعب واحد فقط سيجرب باقي اللاعبين على الركض أكثر وهو ما سينتهي بمشكلة، لذلك علينا أن نواصل على نفس النهج".

وأتم "حتى لو حققنا العلامة الكاملة في دور المجموعات فإننا لم نفعل أي شيء حتى الآن وعلينا أن نواصل العمل".

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