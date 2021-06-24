انتهت كوبا أمريكا - أوروجواي (2) (0) بوليفيا.. فوز السيلستي

الخميس، 24 يونيو 2021 - 22:51

كتب : FilGoal

سواريز - كافاني - ديلا كروز - أراسكايتا - أوروجواي

يقدم FIlGoal.com تغطية حية ومباشرة لمواجهة أوروجواي وبوليفيا في الجولة الرابعة للمجموعة الأولى من كوبا أمريكا 2021.

ويحتل منتخب أوروجواي المركز الرابع برصيد نقطة واحدة من مباراتين، بخسارة من الأرجنتين وتعادل مع تشيلي.

فيما يتذيل الأخضر الترتيب بدون نقاط بعد الخسارة من باراجواي وتشيلي.

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انتهت

ق 90+5: ماكسمليانو جوميز يهدر هدفا محققا، عرضية داخل منطقة الجزاء لكنه سدد في المرمى الخالي.

ق 79: جوووووووووول ثاني، كافاني وعرضية من توريس يودعها أرضية في الشباك.

ق 77: توريس ينفرد من الجهة اليسرى ويراوغ المدافع لكن يسدد برعونة.

ق 74: فاكوندو توريس يهدف فرصة الهدف الثاني من داخل منطقة الست ياردات.

ق 71: عرضية من ماتياس بينا يقابلها كافاني برأسية تمر أعلى من العارضة.

ق 57: تسديدة مباغتة من سواريز من بعد منتصف الملعب يتصدى لها لامبي ببراعة قبل أن تسكن الشباك.

ق 53: تسديدة قوية من سافاديرا يبعدها موسليرا حارس أوروجواي بأطراف أصابعه.

ق 52: عرضية أرضية من ديلا كروز من الجهة اليسرى تضع كافاني في مواجهة المرمى لكنه يسدد في يد الحارس.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: ركلة حرة ينفذها سواريز على حدود منطقة الجزاء يبعدها لامبي ببراعة لركنية.

ق 40: جووووووول أول في اللقاء.. عرضية من دي أراسكايتا من الجهة اليسرى تمر من سواريز لكن يودعها يارو كوينتيروس بالخطأ في مرماه.

ق 36: عرضية من الجهة اليمنى يقابلها سواريز برأسية ترتطم بالشباك الخارجية.

ق 28: عرضية من الجهة اليسرى يودعها كافاني برأسية لكن تصل سهلة في يد لامبي.

ق 21: كرة طولية تصل إلى سواريز داخل منطقة الجزاء في مواجهة الحارس ليمرر إلى كافاني عرضية، وحاول الأخير مراوغة الحارس لكن لامبي أمسكها بيده.

ق 14: سواريز يحاول مراوغة الحارس كارلوس لامبي ويسدد لكن الحارس يتصدى لها على مرتين وتخرج لركنية.

ق 10: رودريجو رامالو مهاجم بوليفيا ينطلق من الناحية اليسرى ويسدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء تمر بجوار القائم الأيمن.

بداية المباراة

كوبا أمريكا 2021 أوروجواي بوليفيا
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