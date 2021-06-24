مران الزمالك - عبد الله جمعة يواصل التأهيل.. وجلسة سريعة بين كارتيرون واللاعبين

يواصل الزمالك استعدادته لمواجهة مصر للمقاصة في الجولة 27 من الدوري المصري، بينما أكمل عبد الله جمعة التدريبات التأهيلية.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات تأهيلية قبل انطلاق مران اليوم الخميس بمجمع صالات الدكتور أشرف صبحي.

وأشرف الجهاز الفني بقيادة باتريس كارتيرون على تدريب اللاعبين قبل بدء المران الجماعي.

ويرغب الجهاز الفني للفريق، في الوصول إلى أعلى معدلات اللياقة البدنية قبل استئناف منافسات الفريق في الدوري.

كما عقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، وشهدت الجلسة حديثا سريعا من الفرنسي مع اللاعبين حول الفقرات الفنية والبدنية المراد تنفيذها خلال مران اليوم.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات بدنية بالكرة وبدون الكرة، حيث يسعى كارتيرون لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعدادا للقاء مصر المقاصة القادم.

وخضع الرباعي محمود عبد الرحيم "جنش" ومحمد عواد ومحمد أبو جبل ومحمد قنديل حراس مرمى لتدريبات بدنية شاقة، تحت قيادة أوليفيرا مدرب الحراس، كما خضع الحراس لتدريبات على سرعة رد الفعل والتعامل مع الكرات العرضية والضربات الثابتة.

وأدى لاعبو الفريق تدريبات ترفيهية وخضع لاعبو الزمالك لفقرة التسديد على العارضة والقائم، وشهدت تألق الثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأشرف بنشرقي، وحازم إمام.

وواصل عبد الله جمعة برنامجه التأهيلي خلال مران وخضع مدافع الزمالك لتدريبات تأهيلية في صالة الجيمانزيوم، وذلك ضمن البرنامج المخصص له من الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي، بعد إصابته بجزع في الرباط الداخلي للركبة.

وأخيرا، خاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية خلال مران اليوم الخميس.

وشهدت التقسيمة تألقا كبيرا للثلاثي محمود عبد الرازق "شيكابالا" وأسامة فيصل ومحمود عبد الرحيم "جنش".

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر المقاصة المقرر لها يوم الإثنين المقبل، في تمام الساعة السابعة مساء، بملعب الجيش بالسويس.

ويعتلي الزمالك صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 58 نقطة.