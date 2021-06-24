نبيه: أغلقنا ملف الكأس وهدفنا الحصول على نقاط أي مباراة نخضها

الخميس، 24 يونيو 2021 - 21:53

كتب : إبراهيم رمضان

باتريس كارتيرون - أسامة نبيه - الزمالك

شدد أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك على غلق ملف كأس مصر والتركيز على مواجهة مصر للمقاصة في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم الإثنين المقبل في إطار الجولة 27 من الدوري المصري.

وقال نبيه لموقع الزمالك الرسمي: "الفريق أغلق تماما ملف بطولة كأس مصر، ويصب تركيزه حاليا على مواجهة الفريق الفيومي في الدوري وحصد النقاط الثلاث".

أخبار متعلقة
المقاصة لـ في الجول: فاض بنا الكيل لذلك لن نذيع مباراة الزمالك.. واللاعبون لا يثقون بنا المقاصة يرفض إذاعة مواجهة الزمالك أحمد نادر السيد لـ في الجول: سأحصل على فرصتي مع الزمالك.. وهدفي أن أكون بلا أخطاء المحلة: الزمالك لم يفاتحنا لضم فتح الله.. هدفنا التدعيم وليس التفريط في اللاعبين

وأضاف "نخوض اللقاء بهدف واحد وهو تحقيق الانتصار، هدف الفريق هو الحصول على نقاط أي مباراة يخوضها خلال الفترة المقبلة".

وأتم "خضنا المباريات بشكل سريع خلال الفترة الماضية، لذلك علينا نسيان كل المواجهات السابقة والتركيز فقط على الفوز في المباريات المتبقية لنا بالدوري".

وكان المقاصة قد ودع كأس مصر بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون مقابل في ربع النهائي.

ويحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 مباراة بينما الزمالك في الصدارة بـ 58 نقطة من 26 مباراة.

أسامة نبيه الزمالك
نرشح لكم
أخر الأخبار
مران الزمالك - عبد الله جمعة يواصل التأهيل.. وجلسة سريعة بين كارتيرون واللاعبين 17 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل كوبا أمريكا - لاعب وسط يشغل مركز الظهير الأيمن.. وكافاني وسواريز في هجوم أوروجواي 23 دقيقة | أمريكا
نبيه: أغلقنا ملف الكأس وهدفنا الحصول على نقاط أي مباراة نخضها 36 دقيقة | الدوري المصري
كرة سلة – خطوة على الدوري.. الزمالك يهزم الاتحاد ويتقدم في النهائي 42 دقيقة | رياضات أخرى
كأس العرب - فلسطين تكتسح جُزر القُمر بخماسية وتتأهل لمجاورة المغرب والسعودية 54 دقيقة | الوطن العربي
المقاصة لـ في الجول: فاض بنا الكيل لذلك لن نذيع مباراة الزمالك.. واللاعبون لا يثقون بنا ساعة | الدوري المصري
إخراج معلق غاني عنوة من كبينة التعليق بسبب وصفه ركلة جزاء بـ "غير صحيحة" ساعة | إفريقيا
المقاصة يرفض إذاعة مواجهة الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهى نهائي كأس الطائرة – الأهلي (2)-(3) الزمالك.. الكأس زملكاوي 2 تقرير تونسي: بعد رفض لموشي.. تحول مفاجئ في وجهة فرجاني ساسي 3 ملف – أحداث ما قبل مباراة الأهلي والترجي في رادس 4 مؤتمر الشعباني: الأهلي لم يسرق الفوز منا
قد ينال إعجابك