نبيه: أغلقنا ملف الكأس وهدفنا الحصول على نقاط أي مباراة نخضها

شدد أسامة نبيه المدرب العام لنادي الزمالك على غلق ملف كأس مصر والتركيز على مواجهة مصر للمقاصة في الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة مصر للمقاصة يوم الإثنين المقبل في إطار الجولة 27 من الدوري المصري.

وقال نبيه لموقع الزمالك الرسمي: "الفريق أغلق تماما ملف بطولة كأس مصر، ويصب تركيزه حاليا على مواجهة الفريق الفيومي في الدوري وحصد النقاط الثلاث".

وأضاف "نخوض اللقاء بهدف واحد وهو تحقيق الانتصار، هدف الفريق هو الحصول على نقاط أي مباراة يخوضها خلال الفترة المقبلة".

وأتم "خضنا المباريات بشكل سريع خلال الفترة الماضية، لذلك علينا نسيان كل المواجهات السابقة والتركيز فقط على الفوز في المباريات المتبقية لنا بالدوري".

وكان المقاصة قد ودع كأس مصر بعد الخسارة من الزمالك بهدفين دون مقابل في ربع النهائي.

ويحتل المقاصة المركز السابع برصيد 36 نقطة من 25 مباراة بينما الزمالك في الصدارة بـ 58 نقطة من 26 مباراة.