كرة سلة – خطوة على الدوري.. الزمالك يهزم الاتحاد ويتقدم في النهائي
الخميس، 24 يونيو 2021 - 21:47
كتب : أحمد العريان
اقترب نادي الزمالك خطوة جديدة من تحقيق لقب دوري السوبر المصري لكرة السلة لموسم 2019/2020.
وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 74-69 في المباراة الثالثة من سلسلة نهائي المسابقة على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.
الزمالك بهذا الفوز تقدم بنتيجة 2-1 في مجموع المباريات، وبات بحاجة للفوز بمباراة واحدة أخرى لحسم لقب الدوري.
وصف المباراة
الاتحاد السكندري بدأ المباراة قويا، وأنهى الفترة الأولى متقدما بنتيجة 20-12 وبفارق 8 نقاط.
الزمالك عاد قويا في الفترة الثانية، وأنهى الشوط الأول بنتيجة 33-28 وبفارق 5 نقاط.
واستمر تفوق الزمالك في الفترة الثالثة، لينتهيها متقدما بفارق 4 نقاط، وبنتيجة 50-46.
الاتحاد السكندري عاد في الفترة الرابعة وأدرك التعادل بنتيجة 66-66، لكن الزمالك حسم المباراة في النهاية بفضل ثلاثية قاتلة من والتر هودج نجم الزمالك، وتبعها برميتين حرتين بعد خطأ تحصل عليه في الثواني الأخيرة، ليفوز الزمالك بنتيجة 74-69 في النهاية.
وستكون المباراة الرابعة بين الفريقين يوم السبت المقبل على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، إذ يحتاج الزمالك للفوز باللقاء لحسم اللقب، فيما يحتاج الاتحاد الفوز للتعادل، ولعب مباراة إضافية حاسمة يوم الإثنين المقبل.