كرة سلة – خطوة على الدوري.. الزمالك يهزم الاتحاد ويتقدم في النهائي

اقترب نادي الزمالك خطوة جديدة من تحقيق لقب دوري السوبر المصري لكرة السلة لموسم 2019/2020.

وفاز الزمالك على الاتحاد السكندري بنتيجة 74-69 في المباراة الثالثة من سلسلة نهائي المسابقة على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

الزمالك بهذا الفوز تقدم بنتيجة 2-1 في مجموع المباريات، وبات بحاجة للفوز بمباراة واحدة أخرى لحسم لقب الدوري.

وصف المباراة

الاتحاد السكندري بدأ المباراة قويا، وأنهى الفترة الأولى متقدما بنتيجة 20-12 وبفارق 8 نقاط.

الزمالك عاد قويا في الفترة الثانية، وأنهى الشوط الأول بنتيجة 33-28 وبفارق 5 نقاط.

واستمر تفوق الزمالك في الفترة الثالثة، لينتهيها متقدما بفارق 4 نقاط، وبنتيجة 50-46.

الاتحاد السكندري عاد في الفترة الرابعة وأدرك التعادل بنتيجة 66-66، لكن الزمالك حسم المباراة في النهاية بفضل ثلاثية قاتلة من والتر هودج نجم الزمالك، وتبعها برميتين حرتين بعد خطأ تحصل عليه في الثواني الأخيرة، ليفوز الزمالك بنتيجة 74-69 في النهاية.

وستكون المباراة الرابعة بين الفريقين يوم السبت المقبل على صالة د. حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر، إذ يحتاج الزمالك للفوز باللقاء لحسم اللقب، فيما يحتاج الاتحاد الفوز للتعادل، ولعب مباراة إضافية حاسمة يوم الإثنين المقبل.