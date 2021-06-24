كأس العرب - فلسطين تكتسح جُزر القُمر بخماسية وتتأهل لمجاورة المغرب والسعودية

اكتسح منتخب فلسطين نظيره جُزر القُمر في تصفيات كأس العرب 2021 بنتيجة 5-1، على ملعب جاسم بن حمد في العاصمة القطرية، الدوحة.

وسينضم منتخب فلسطين إلى المجموعة الثالثة، إلى جوار المغرب والسعودية والأردن.

وشهدت المباراة مشاركة بدر موسى لاعب غزل المحلة في الـ 14 دقيقة الأخيرة من عمر اللقاء لصالح الفدائيين.

فيما جلس محمد صالح مدافع المصري على مقاعد البدلاء لمنتخب فلسطين طيلة المباراة.

وتقدم منتخب جُزر القُمر بالهدف الأول في الدقيقة الخامسة من عمر اللقاء عن طريق جوموي موسى.

وقلب الفدائيون النتيجة عن طريق ليث خروب في الدقيقة 35 وعدى الدباغ في الدقيقة 42، لينتهي الشوط الأول بتقدم فلسطين 2-1.

وفي الشوط الثاني سجل تامر صيام ثنائية في الدقيقتين 56 و72، ثم أنهى إسلام البطران المباراة بهدف خامس في الدقيقة 81.

وبذلك تأهلت منتخبات، عُمان ولبانا والأردن وموريتانيا وفلسطين والسودان، ويتبقى فقط مقعد واحد لإكمال مقاعد دور الـ 16.

ويلتقي غدا منتخبي البحرين والكويت في آخر مواجهات الدور التمهيدي على أرضية ملعب خليفة الدولي.

وستقام كأس العرب في قطر تحت رعاية الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وتبدأ البطولة يوم 30 نوفمبر المقبل وتنتهي 18 ديسمبر.

وكانت النسخة الأخيرة من كأس العرب قد أقيمت في عام 2012 وتوج بها منتخب المغرب بعد الفوز على ليبيا في المباراة النهائية بركلات الترجيح.

ويعد منتخب العراق هو صاحب الرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بالبطولة في أربع مناسبات.

وسبق لمنتخب مصر التتويج بالبطولة في مناسبة واحدة عام 1992 بعد الفوز على السعودية في المباراة النهائية بثلاثة أهداف مقابل هدفين.